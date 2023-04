Belangenorganisaties over uitstellen stikstofbesluiten kabinet: ‘totale chaos’, ‘beschamend’ en ‘amateurisme’

Belangenorganisaties hebben kritisch gereageerd op het kabinetsbesluit over de aanpak van stikstof. De coalitiepartijen schuiven moeilijke besluiten over het gevoelige stikstofbeleid voor zich uit, was vrijdag de uitkomst van dagenlang overleg tussen de top van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Nieuwe onderhandelingen over het stikstofbeleid zullen pas plaatsvinden als er in de provincies collegeakkoorden zijn gesloten. Tegelijk zei premier Mark Rutte (VVD) „versnelling aan te brengen” in het terugbrengen van de stikstofuitstoot.

Boerenorganisatie Agractie noemt de boodschap van het kabinet een „totale chaos”, schrijft persbureau ANP. „Enerzijds de pauzeknop, anderzijds versnellen. De pauzeknop lijkt ons meer dan logisch, om in de provincies te komen tot beleid mét draagvlak op het platteland en onder boeren”. Agractie zegt dat er van versnelling op dit moment „geen sprake” kan zijn. Daarnaast is er volgens de organisatie eerst „ruimte nodig binnen de doelen van de coalitie om te komen tot realistisch uitvoerbaar beleid”.

‘Beschamend’ en ‘amateurisme’

Ook milieuorganisaties zijn kritisch over het kabinetsbesluit. Greenpeace laat aan de NOS weten het beleid „heel slecht nieuws” te vinden, vooral voor de kwetsbare natuur waarvoor uitstel „de doodsteek” betekent. De milieuorganisatie vindt het „beschamend om te zien” dat het kabinet „al jaren niet in staat blijkt de natuur in Nederland beschermen”. Op Twitter liet Greenpeace vrijdag andermaal weten dat uitstel van de stikstofplannen „geen optie” is. Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur & Milieu, noemt het kabinetsbesluit „weer een aanslag op de natuur” die de boeren en „ons land niet verder helpt”.

Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB richt zich in zijn kritiek vooral op premier Rutte, die met het uitstellen van stikstofbesluiten „volstrekte incompetentie” laat zien. Dat zegt hij tegen persbureau ANP. Ook spreekt hij van „gekleuter” en „amateurisme” en zegt hij dat Rutte „de ruggengraat van een tuinslang” heeft. Vollenbroek vindt dat een begin moet worden gemaakt aan het aanpakken van piekbelasters, bedrijven die voor veel stikstofuitstoot verantwoordelijk zijn.

Bouwend Nederland is het daarmee eens en spreekt tegen de NOS van een „krampachtige reactie” van het kabinet. Volgens een woordvoerder van de ondernemersorganisatie staat het kabinet „niets in de weg” om door te gaan met het ‘versnellingsakkoord’, dat gaat over de stikstofemissiereductie over de periode tot en met 2030. Het uitkopen van piekbelasters is een onderdeel van dat akkoord.