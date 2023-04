AZ verspeelt opnieuw punten in strijd om tweede plek: 1-1 tegen Heerenveen

AZ heeft na het verlies tegen Twente vorige week dit weekend opnieuw kostbare punten laten liggen in de Eredivisie. De Alkmaarders, die met Ajax en PSV voorlopig strijden om de tweede plaats achter koploper Feyenoord, kwam zaterdagavond in een enerverende strijd met sc Heerenveen niet verder dan 1-1. Het duel lag in de openingsfase enkele minuten stil omdat aanhangers van Heerenveen vuurwerk op het veld hadden gegooid.

AZ keek voor eigen publiek lang tegen een achterstand aan. Heerenveen-topscorer Sydney van Hooijdonk zette de Friezen al in de vijfde minuut op voorsprong. Hij tikte zijn elfde treffer van het seizoen binnen op een strakke voorzet van linksbuiten Osame Sahraoui.

De wedstrijd golfde vervolgens op en neer en zat vol kansen voor beide teams. Zo raakte AZ-verdediger Sam Beukema kort voor rust de paal. De thuisploeg, die het meeste balbezit en schoten op doel had, kreeg aan het begin van de tweede helft nóg een uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, maar Jesper Karlsson zag doelman Xavier Mous zijn strafschop keren.

Een kwartier voor tijd viel alsnog de gelijkmaker, al had AZ daarbij het nodige geluk. Een schot van de 19-jarige invaller Mexx Meerdink caramboleerde via de hak van Mous in het doel. Heerenveen-verdediger Milan van Ewijk trapte de bal nog weg, maar de videoscheidsrechter greep in: de bal was al over de lijn gegaan.

Heerenveen kreeg nog goede kansen om de 2-1 te maken, maar de Friezen wisten die niet te verzilveren.