Zes Groningse gaswinninglocaties gaan vanaf april dicht

Zes gaswinninglocaties in Groningen gaan vanaf morgen dicht. Er blijven voorlopig nog vijf locaties open op zogeheten waakvlamniveau, wat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas gewonnen wordt. Tegen 2024 moeten alle gasputten in het Groningenveld gesloten zijn. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) vrijdag aangekondigd.

De regering is stap voor stap bezig met het afbouwen van de gaswinning in Groningen, vanwege de aardbevingsschade die dit aanrichtte aan huizen in de omgeving. „Er zijn families verscheurd, mensen overleden door stress en kinderen opgegroeid zonder de zorgeloze jeugd die ze verdienen”, zei Vijlbrief hierover. „Er moet nog veel gebeuren. Dit is een volgende stap om het Groningenveld definitief te sluiten.”

Mochten de zes locaties open moeten vanwege een noodsituatie, dan kunnen ze binnen een maand operationeel zijn. De andere vijf productielocaties halen dit gasjaar, dat loopt van oktober 2022 tot oktober dit jaar, 2,8 miljard kubieke meter gas uit de grond.

Aardgas voor Nederlandse huishoudens wordt momenteel grotendeels uit het buitenland gehaald. Daarnaast is er een fabriek in Zuidbroek gebouwd waarmee buitenlands aardgas door bijmenging van stikstof wordt klaargemaakt voor gebruik in Nederlandse huizen. Een extra gasvoorraad, die de regering heeft aangelegd met oog op de energiecrisis, is nog verre van op, mede door de zachte winter en energiebesparingen door bedrijven en huishoudens.