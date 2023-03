Wint Apple Music Classical de slag om de klassieke luisteraar?

Er is maar één ‘God Only Knows’ van The Beach Boys, maar er zijn honderden uitvoeringen van Mahlers Vijfde symfonie. Hoe vind je dan precies die ene unieke uitvoering uit 1993? Apple hoopt dat met de net gelanceerde dienst Apple Music Classical een stuk makkelijker te maken. Het Koninklijk Concertgebouworkest gelooft er in ieder geval in, dat kondigde afgelopen week meteen een samenwerking aan. Maar kan de app opboksen tegen marktleider Spotify en de gevestigde klassiekemuziek-app Idagio?

Indeling

Spotify onderscheidt ‘nummers’, ‘albums’ en ‘artiesten’. In de laatste categorie vallen musici, componisten en dirigenten, waardoor het systeem hopeloos in de war raakt. De laatste release van Beethoven zien? Artiesten vergelijkbaar met Johann Sebastian Bach? Nou, graag.

Apple Music Classical profiteert nu van het grondig voorwerk van het overgenomen Primephonic. In de app is muziek gelabeld met muziekperiode, genre, instrument, componist, dirigent, orkest, solist, ensemble of koor. Door de extra labels zie je in één oogopslag welke pianisten allemaal Chopins Tweede nocturne hebben uitgebracht. De opzet van Idagio is hierin hetzelfde.

St Matthew, Matthäus of BWV244?

Een extra hindernis bij het zoeken door klassieke muziek is dat werken vaak meer namen hebben. Ze worden vertaald, krijgen een bijnaam of hebben een catalogusnummer. Hoe gaan de apps hiermee om? Spotify beschouwt Mozarts Symfonie nr. 41 door het Concertgebouworkest als een ‘nummer’, en de Jupitersymfonie (dat is hetzelfde werk) als een ander ‘nummer’. Gevolg: geen overzicht. Door al deze uitvoeringen aan één en hetzelfde werk te koppelen – Mozarts Symfonie nr. 41 in C majeur, ‘Jupiter’ – hebben Apple en Idagio dit probleem opgelost. Ook als je zoekt naar Bachs Matthäus, St. Matthews Passion of BWV244, kom je uit op één-en-dezelfde Matthäus-Passion. Maar het blijft lastig: zijn Vivaldi’s Vier seizoenen nou één werk (Idagio), of losse vioolconcerten (Apple)?

Volledigheid

Een grote verbetering in Apple Music Classical ten opzichte van voorganger Primephonic is de volledigheid van de bibliotheek. De app lijkt er zelfs nét iets beter vanaf te komen dan Idagio en Spotify en bevat ook het platenlabel Naïve en het kleine Musica Rediviva. De app brengt bovendien in samenwerking met onder meer het Concertgebouworkest een aantal exclusieve geluidsopnamen uit. Idagio handelt ook in videostreams; dat hebben de andere partijen niet.

Kwaliteit

Als liefhebber van klassieke muziek ben je niet snel tevreden. Je zoekt precies die ene opname, met favoriete dirigent en specifieke solist. Je hebt misschien wel geïnvesteerd in een fantastisch audiosysteem en doet het dus niet voor een mp3’tje. Apple heeft daar gedegen onderzoek naar gedaan en biedt lossless audio, Spatial Audio en Dolby Atmos. Features die al beschikbaar waren in het bestaande Apple Music overigens, dus zo groot is de toewijding aan het klassieke publiek ook weer niet. Idagio biedt wel lossless maar geen Spatial audio. Spotify heeft tot op heden in geen van beide geïnvesteerd. Maar het verschil in audiokwaliteit bespeur je niet wanneer je met je iPhone op je oortjes luistert.

Delen

Een eigenschap van klassieke muziek waar Spotify over struikelt is dat veel werken uit meer delen bestaan, die liefst in de vaste volgorde worden beluisterd. Omdat Spotify alleen ‘nummers’ kent, vliegen de delen je bij een zoekopdracht om je oren. Apple Music Classical noemt losse delen ‘tracks’. Ze verschijnen in afspeellijsten en onderaan zoekresultaten, maar zijn niet het eerste resultaat. Idagio laat je helemaal niet zoeken door losse delen. Wel jammer als je nét even het ‘Adagietto’ uit Mahlers Vijfde symfonie nodig hebt.

Ontwerp & prijs

Hoewel Apple en Idagio ongeveer dezelfde functionaliteit hebben, zijn er een aantal fundamenteel andere ontwerpkeuzes gemaakt. Apple toont bij iedere opname de albumcover, Idagio toont meestal de dirigent of solist. Apple zet de delen mooi ingesprongen onder de titel van het werk, Idagio toont een rommelig lijstje titels en delen door elkaar. De door klassieke muziekliefhebbers zo gewaardeerde cd-boekjes zijn er in beide apps nog steeds niet.

Apple Music Classical komt gratis bij een abonnement op Apple Music van 10,99 per maand. Dat is fijn, al vraag je je af of het integreren van de klassieke bibliotheek in de algemene Apple Music-app niet beter was geweest; klassieke muziek wordt nu als ‘niche’ in de markt gezet. Idagio vraagt voor vergelijkbare functionaliteit 12,99 euro. Spotify Premium kost 9,99 euro per maand.

Conclusie

Voor de gefrustreerde Spotify-gebruiker is luisteren met Apple Music Classical een verademing: een goed doordacht, mooi vormgegeven en gebruiksvriendelijke streamingdienst die de grote klassieke-muziekdatabase van Apple recht doet. Dat de dienst gratis komt bij een abonnement op Apple Music maakt het ideaal voor de muzikale alleseter. Heb je al Idagio, dan profiteer je van min of meer dezelfde functionaliteit, maar net iets minder gelikt uitgevoerd.

Apple Music Classical is beschikbaar is beschikbaar in de appstore . Android-versie volgt. Apple Music kost 5,99 euro per maand voor studenten, 10,99 euro voor één persoon; 16,99 euro per maand voor een gezin.