Uitgeefconcern WPG gaat alleen nog boeken uitbrengen, Vrij Nederland zoekt koper

Uitgeefconcern WPG, bekend van onder andere De Bezige Bij en Vrij Nederland, stoot bedrijfsonderdelen af en gaat in de toekomst alleen nog boeken produceren. Het brede concern, dat ook een educatieve uitgeverij en een tijdschriftentak heeft, houdt daarmee op te bestaan.

In een persbericht meldde directeur ad interim Wiet de Bruijn vrijdag dat WPG (369 werknemers, 84 miljoen euro omzet in 2021) in „vergaande onderhandelingen” is over de verkoop van de educatieve uitgeverij Zwijsen aan een Duitse uitgever, Klett Gruppe. Zwijsen produceert lesmethodes voor basisschoolleerlingen, waaronder Veilig leren lezen en Pennenstreken.

Tijdschriftentak WPG Media, met daarin onder andere Psychologie Magazine, Yoga Magazine en Happinez, stond sinds vorig jaar al te koop. WPG zegt te verwachten dat dit proces in de zomer is afgerond. Daarnaast is vrijdag bekend geworden dat tijdschrift Vrij Nederland, het vroegere verzetsblad waaruit de Weekblad Pers Groep is ontstaan, „een zelfstandige toekomst buiten WPG onderzoekt”.

‘Focus aanbrengen’

Blijft over: De Bezige Bij (dat wegens tegenvallende omzet medewerkers heeft moeten ontslaan), A.W. Bruna, Xander uitgevers en kinderboekentak WPG Kindermedia. Het bedrijf wil „focus aanbrengen”, aldus De Bruijn en kiest er daarom voor zich „toe te spitsen op de boekenuitgeverijen”, inclusief luisterboeken en podcasts. In de boekenbranche zit nog enige groei: vorig jaar werd er in Nederland voor 664 miljoen euro aan boeken verkocht, een omzetgroei van 2,7 procent ten opzichte van 2021 (deels omdat boeken duurder werden).

Net als veel andere uitgeverijen heeft WPG al jaren last van concurrerende vrijetijdsbestedingen, zoals streamingdiensten en sociale media. Daarnaast waren er binnen bedrijfsonderdelen klachten te horen over hoge concernkosten. Pogingen om met innovaties – zoals het gebruik van algoritmes om de populariteit van een boek te voorspellen – het tij te keren hebben geen doorbraken opgeleverd.

Over het jaar 2022 heeft het bedrijf vermoedelijk „een groot verlies” geleden. Daarvoor waarschuwde althans de Raad van Commissarissen in november in een brief aan het personeel. Er heerste toen grote onrust binnen het concern. Niet alleen vielen de resultaten tegen, ook spraken medewerkers in een petitie over „een angstcultuur” die was ontstaan onder toenmalig directeur René Witzel. Hij nam daarop ontslag.

De redactie van Vrij Nederland is nu „een plan aan het formuleren waarmee we de boer opgaan”, zegt hoofdredacteur Ward Wijndelts. „Het klinkt misschien wat overdreven om te zeggen dat we Vrij Nederland willen bevrijden, maar we willen het wel op eigen benen zetten. In welke vorm dat zal zijn is nog niet duidelijk.”

