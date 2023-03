Russische en Wit-Russische tennissers mogen onder voorwaarden weer meedoen aan Wimbledon

Russische en Wit-Russische tennissers zijn weer welkom op het Londense grandslamtoernooi Wimbledon als ze een „neutrale vlag” vertegenwoordigen. Daarbij zijn steunuitingen van de Russische invasie in Oekraïne niet toegestaan. Ook spelers die gefinancierd worden door de Russische of Wit-Russische overheid of daaraan gelieerde bedrijven mogen niet komen. Dat heeft de organisatie van Wimbledon vrijdagmiddag bekendgemaakt in een verklaring.

Bovengenoemde voorwaarden zijn volgens de Wimbledon-organisatie bepaald na een „constructieve dialoog” met het Britse kabinet, tennisbond LTA en andere internationale betrokken partijen. Russische en Wit-Russische tennissers werden vorig jaar geweerd van het prestigieuze grastoernooi. De organisatie vreesde dat goede tennisprestaties als promotie voor het Russische regime werden gebruikt. Destijds was Wimbledon het eerste toernooi dat de deelname van Russische en Wit-Russische tennissers weigerde.

Het besluit om hen te weren heeft volgens de organisatie geleid tot „zeer teleurstellende reacties” vanuit verschillende bestuursorganen. „We zullen de illegale invasie van Rusland volledig veroordelen”, reageert Ian Hewitt, voorzitter van de All England Club, de gastheer en organisator van Wimbledon. Volgens Hewitt was het „een ongelooflijk moeilijke beslissing”, maar hij vindt de huidige oplossing „de meest geschikte regeling”. Hij is daarbij dankbaar voor de steun van de Britse regering.

Olympische Spelen

Sinds de invasie in Oekraïne vorig jaar februari is de deelname van meer Russische sporters vooraf geblokkeerd. Datzelfde gold voor sporters uit Wit-Rusland, een bondgenoot van het Kremlin. Deze week vergaderde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) over deelname van atleten uit beide landen aan de Spelen van 2024 in Parijs. Het IOC hoopte een vergelijkbare regeling te treffen als Wimbledon door de sporters onder voorwaarden toe te laten.

Maar dat voorstel wekte wrevel uit Oost-Europa. De Poolse regering stelde in een verklaring, ook ondertekend door Oekraïne, Litouwen, Estland en Letland, dat spelers uit Wit-Rusland en Rusland pas weer welkom zijn zodra de Russische strijdkrachten zich terugtrekken uit Oekraïne. IOC-baas Thomas Bach wilde sporters eigenlijk niet weigeren op basis van hun afkomst, maar nam nog geen definitief besluit over de kwestie. Mogelijk volgt dat eind juli.