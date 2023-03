Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit staakt activiteiten, merendeel personeel op straat

Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit gaat zijn activiteiten staken en ontslaat het merendeel van zijn personeel. Dat melden meerdere media waaronder Bloomberg en CNBC in de nacht van donderdag op vrijdag. Door het besluit komen zo’n 675 mensen op straat. Het bedrijf werd opgericht door de Britse zakenman en miljardair Richard Branson. Virgin Orbit kwam in financiële problemen na een mislukte lancering van een ruimteraket vanuit Europa eerder dit jaar.

De directie hoopte door op zoek te gaan naar financiële middelen zijn activiteiten alsnog te kunnen voortzetten, maar dat is niet gelukt. „Helaas zijn we niet in staat geweest om de financiering veilig te stellen om dit bedrijf een duidelijk pad te bieden”, zei bestuursvoorzitter Dan Hart in een audio-opname die CNBC in handen heeft. „We hebben geen andere keus dan onmiddellijke, dramatische en uiterst pijnlijke veranderingen door te voeren.”

Historische gebeurtenis

Met de 675 banen die verdwijnen schrapt het bedrijf 85 procent van het personeelsbestand. Het overgebleven personeel, zo’n honderd mensen, zal werken aan het afbouwen van de activiteiten. De nieuwe ontwikkelingen deden de koers van Virgin Orbit flink dalen op de beurs in New York.

Virgin Orbits missie van afgelopen januari moest een historische gebeurtenis worden. Niet eerder werden satellieten naar een baan om de aarde gelanceerd vanuit West-Europa. Het bedrijf investeerde zo’n 1 miljard dollar (omgerekend zo’n 918 miljoen euro) in de ontwikkeling van de LauncherOne-raket. Eerder had het al zes lanceringen achter de rug, waarvan vier succesvol werden uitgevoerd. Met een lanceerprijs rond de 12 miljoen dollar (zo’n 11 miljoen euro) en maandelijkse kosten van 20 miljoen (ruim 18 miljoen euro) stond het ruimtevaartbedrijf voor een enorme opgave om weer in de zwarte cijfers te komen.

