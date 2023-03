Overheid gaat 5G-frequenties dit najaar veilen voor minstens 176 miljoen euro

Minstens drie telecombedrijven mogen dit najaar bieden op een reeks frequenties voor 5G-technologie. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat donderdag bekendgemaakt. De beginprijzen van de veiling leveren samen 176,1 miljoen euro op, maar dat bedrag loopt op als de providers tegen elkaar opbieden.

Door de frequenties aan minimaal drie aanbieders te veilen, wil het ministerie concurrentie op de telecommarkt garanderen. Dat moet zorgen voor „kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven”.

Het gaat om een deel van de frequenties rond de 3,5 Gigahertz, waarbij antennes een bereik van tientallen meters hebben. Zulke antennes kunnen bijvoorbeeld in straten in de stad worden opgehangen. Lagere frequenties, voor een langer bereik maar een lagere snelheid, werden in 2020 al geveild voor 1,23 miljard euro. Die antennes worden aan hoge zendmasten gehangen, en bieden inmiddels 5G-bereik in grote delen van Nederland.

Stedelijke gebieden

Voor consumenten betekent de veiling nóg sneller internet: gemiddeld 140 megabit per seconde, met uitschieters van 4 gigabit. In de toekomst moet 98 procent van elke gemeente 5G-dekking krijgen.

De frequentie van 3,5 gigahertz is „met name een oplossing in stedelijke gebieden en drukke plekken”, zegt een woordvoerder van KPN. Het ligt niet voor de hand dat het telecombedrijf ook op het platteland elke paar honderd meter een antenne wil ophangen, maar daar wil de woordvoerder nog niet te veel over kwijt. „Omdat de veiling nog moet plaatsvinden, kan ik daar niet op vooruitlopen. Het gaat om een hoop geld.”

