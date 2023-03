Nieuwe autoriteit: natuur onder druk, maar meer kennis van provincies nodig voor concrete adviezen

De eerste vier door de Ecologische Autoriteit (EA) onderzochte natuurgebieden in Nederland hebben te maken met te weinig of juist te veel water, slechte waterkwaliteit en te veel stikstof. Toch kan de autoriteit geen concrete adviezen geven aan provincies, vanwege onvoldoende inzicht in de problemen. Dat concludeert de EA in vier vrijdag gepubliceerde adviesrapporten, die gaan over gebieden in Limburg en Zuid-Holland.

De adviezen zijn beoordelingen van de zogenoemde natuurdoelanalyses van provincies. Door onvoldoende inzicht in de oorzaken van de natuurproblemen bij provincies, weet de EA te weinig over bodems, water en lucht, ook in wisselwerking met planten en dieren. De EA zal gedetailleerde informatie van in totaal 130 gebieden te weten willen komen. Naar zoveel natuurdoelanalyses gaat de autoriteit namelijk kijken. „Belangrijk is dat voor elk gebied afzonderlijk goed in beeld komt hoe de natuur daar eraan toe is” aldus de EA.

De EA heeft inmiddels 50 van de 130 natuurdoelanalyses ontvangen. De autoriteit doet er per analyse zes weken over om een advies te schrijven. Ook brengen specialisten bezoek aan de regio’s. De eerstvolgende adviezen publiceert de EA naar verwachting komende dinsdag.

Het kabinet riep de EA afgelopen september in het leven, nadat onder meer CDA-partijleider Wopke Hoekstra daar al langer voor pleitte. Hij wilde ook dat de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet zou worden gehaald. Boeren zijn al lang kritisch over deze waarde, waarmee de staat van de natuur als gevolg van stikstofuitstoot wordt gemeten. Ook minister van der Wal is allesbehalve enthousiast over de KDW, maar benadrukte dat een alternatief wel „juridisch houdbaar” moet zijn.