Na strafklacht tegen Trump sluit zijn partij de gelederen

Zijn grootste politieke rivaal (gouverneur DeSantis van Florida) beloofde donderdag direct dat hij Donald Trump niet zal uitleveren bij een rechtshulpverzoek van de staat New York. De man (oud-vicepresident Pence) die hij liefst opgehangen zag, noemde de aanklacht tegen Trump – ongelezen, want nog niet openbaar – „een schande”. De zender (Fox News) waar ze de oud-president achter zijn rug bespotten, waarschuwde donderdagavond dat „het land dit niet zal pikken”. De presentator voelde het zelf ook, zei hij, „ik ben boos, dit bevalt me niet”.

Opnieuw weet Trump zijn conservatieve landgenoten, bij wie de frase the rule of law doorgaans voor in de mond ligt, zover te krijgen dat ze bereid zijn de regels van de rechtsstaat bij te buigen of zelfs af te schaffen om hem te steunen. Donderdag werd bekend dat een grand jury uit New York – 23 doorsnee burgers uit die staat – de bewijzen tegen Trump zo overtuigend vindt, dat ze aanklager Alvin Bragg het groene licht geven om een strafzaak te openen tegen de oud-president, een unicum in de Amerikaanse geschiedenis.

Deze vervolging van Trump – er zijn nog een handvol andere zaken in voorbereiding – draait hoogstwaarschijnlijk om het zwijggeld dat Trumps advocaat zegt te hebben betaald aan een (of twee) vrouw(en) die een korte affaire met Trump zouden hebben gehad. Het geld zou vervolgens onrechtmatig zijn gedeclareerd als „juridische kosten” – een mogelijke overtreding van campagnewetgeving.

Voor de een is de vervolging het ultieme bewijs dat de rechtsstaat gezond is: zelfs een nog machtige oud-president kan zich niet onttrekken aan het wettelijk gezag. Voor de ander is dit het ultieme bewijs van onrecht: zij menen dat Trump louter wordt vervolgd omdat hij de tegenstander van de zittende president is.

Dat laatste gevoel wordt continu gevoed door Trump zelf en versterkt door media die in hem de opperpopulist van hun dromen zien. Trump heeft de woede van een groot deel van de Amerikaanse bevolking (kort samengevat: ‘ze moeten ook altijd míj hebben’) voor zijn kar gespannen en het is heel lastig voor zijn partijgenoten om zich aan die maatschappelijke krachten te onttrekken.

Zelfs rivalen voor de Republikeinse kandidatuur voor de presidentsrace van november 2024 denken dat ze hem onverkort moeten steunen, omdat er geen route naar het presidentschap leidt zonder Trump en diens Make America Great Again-beweging. De enkele Republikeinen die zich de afgelopen jaren van hem hebben afgekeerd, zijn door hun partij bij het oud vuil gezet.

Een eigen draai

De Republikeinse politicus die dit dilemma het scherpst belichaamt, is gouverneur Ron DeSantis (44) van Florida, die zich volop voorbereidt op een presidentiële campagne. Hij mag zijn eigen capaciteiten als gouverneur graag afzetten tegen die van Trump, maar dan impliciet. „Ik ben geen chaos-brenger”, zei hij in een interview, met een knipoog naar de meest gedeelde kritiek op de oud-president.

Toen Trump zelf twee weken geleden voorspelde dat hij binnenkort zou worden „gearresteerd”, zweeg DeSantis anderhalve dag. Hij werd onmiddellijk afgefakkeld door Trumps aanhangers online en op tv. Op een persconferentie probeerde DeSantis daar later een eigen draai aan te geven. Hij nam officier van justitie Alvin Bragg op de korrel als partijdig. En hij probeerde er nog een klein Trump-aanvalletje in te foezelen: „Ik weet niet wat er komt kijken bij het afkopen van een pornoster.”

Een anti-Trump demonstrant bij de rechtbank in New York. Foto Ed Jones/AFP

Nu is DeSantis weer helemaal terug in het hok. Nadat donderdag het nieuws bekend werd dat Trump zal worden vervolgd, bracht de gouverneur een verklaring uit, waarin hij zonder de naam van de verdachte te noemen, de strafklacht „on-Amerikaans” noemde. Hij maakt opnieuw Bragg verdacht en zei dat „Florida niet zal meewerken aan uitzetting van Trump”, die immers in de Sunshine State woont.

Moord op Fifth Avenue

Het is de vraag of DeSantis’ draai volstaat om zijn electorale kansen te helpen. Maar het feit dat hij bereid is zijn ambt in te zetten om de loop van het recht te dwarsbomen, is veelzeggend. Trump regisseert hier zijn rivaal als een marionet. En het is nu aan Trump hoe de volgende stap eruitziet. Zijn advocaten lieten weten dat de oud-president zich dinsdag vrijwillig in New York zal melden voor voorgeleiding. Maar als hij meer profijt vermoedt bij een conflictueuzer opstelling – en die houding heeft hem al ruim 1,5 miljoen dollar aan donaties opgeleverd sinds hij zijn arrestatie voorspelde – zal Trump het niet laten.

Hoe zo’n scenario eruitziet, is even ongewis als ‘6 januari’ ongewis was toen Trump zijn aanhangers uitnodigde naar Washington te komen en dat het „wild” zou worden. In elk geval heeft die dag bewezen dat zijn aanhangers bereid zijn geweld te gebruiken om hun ‘Wreker’ (Trumps eigen woord) te beschermen.

Toen Trump nog kandidaat was in 2016 zei hij dat hij iemand zou kunnen doodschieten op Fifth Avenue en dat hij daarna geen kiezer zou verliezen. Kranten schreven destijds nog dat het een grapje was.