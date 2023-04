‘De mooiste plekken op de wereld zijn zwaar vervuild door plastic afval. Dat viel me op toen ik, na de middelbare school, een reis van acht maanden maakte over vier continenten.

Wie: Joshua van den Hurk (27) Is: oprichter van Bamboovement Wil: de badkamer plastic-vrij maken

„Op Bali ontmoette ik een man die tandenborstels van bamboe produceerde. Voor mij was dat toen een eyeopener: voor tandenborstels heb je helemaal geen plastic nodig!

„Plastic afval, in enorme hoeveelheden, zag ik ook in hotels, waar ik baantjes had in mijn studietijd. Meedoen aan de strijd tegen plastic afval leek mij een mooie uitdaging, maar ik wilde dat niet doen in een bestaand bedrijf. Ik vroeg me af: hoe kan ik impact maken met een eigen bedrijf?

„Toen dacht ik terug aan de tandenborstels van bamboe op Bali. En zo heeft zich een eigen niche ontwikkeld, en een missie. Dat is: de plastic-vrije badkamer. Iedereen komt, een paar keer per dag, in de badkamer. Als je daar om je heen kijkt, zie je dat die vol staat met plastic. Terwijl dat helemaal niet nodig is.

„De betekenis hiervan gaat verder dan alleen al die tubes, flacons, borstels en kammen van plastic. Op een simpele manier dragen alternatieven, van natuurlijke materialen, bij aan het besef dat het makkelijk ánders kan.

„In onze webshop vind je nu een stuk of dertig van deze producten. Maar online verkoop heeft ook nadelen. De distributie, met al die transportbusjes, doet een deel van de milieuwinst net zo hard weer teniet.

„Luchtvaartmaatschappijen zijn nu onze grootste klant. Vorig jaar hebben we 340.000 tandenborstels geleverd aan KLM. We doen nu mee aan een aanbesteding van een andere firma, die een miljoen tandenborstels wil afnemen.

„Scheermesjes in een houten houder, van dennenboomvezels en oliën, zijn bij ons ook in opmars. Die bestaan nu voor 99 procent uit natuurlijke materialen. We werken nog aan die ene procent. Dan zullen de houders composteerbaar zijn.

„Kritiek krijgen we ook, en dat is goed. Zo van: ‘Hoe kun je nou voor vliegmaatschappijen werken?’

„Op die vraag kun je verschillende antwoorden geven. Het ene is: jaarlijks worden wereldwijd zo’n vijf miljard plastic scheermesjes weggegooid. Dertig procent van de mensen die zich scheren, doen dit met wegwerpmesjes. Dan kun je zeggen: dat zouden ze niet moeten doen. Wij zeggen: we bieden een natuurlijk alternatief.

„Een ander antwoord zit in onze manier van ondernemen. Wij doen echt ons best om niet in de val te trappen van ‘greenwashing’. We volgen precies wat de ‘voetafdruk’ van onze producten is, van zowel de industrie als het transport. Voor een bamboe tandenborstel is die berekend op 19 gram CO 2 , voor een plastic exemplaar is dat 41 gram.

„Wij compenseren die uitstoot, door geld af te dragen aan diverse projecten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Een bijdrage hieraan van consumenten, van 3 à 5 procent, zit bij de prijs inbegrepen. Zo konden we de afgelopen jaren al 65.000 bomen in verschillende Afrikaanse landen laten planten.

„Het vinden van betrouwbare internationale partners hiervoor is een zoektocht apart. Ook in deze sector is het oppassen geblazen of duurzame beloftes echt worden waargemaakt. Tegelijk kom je ook hele mooie initiatieven tegen. Zoals The Healthy Teeth Foundation, een stichting die zich inzet voor gezonde gebitten van kinderen in sloppenwijken. Die steunen wij ook.

„Nooit bij stilgestaan: chronische kiespijn is een van de belangrijkste oorzaken voor schoolverzuim van kinderen die opgroeien in armoede en daarmee voor achterstand in hun ontwikkeling. Het voelt goed om te ondernemen op een manier die niet alleen maar financieel winstgevend is.”

In deze rubriek: ideeën en plannen van een nieuwe generatie. Zie ook: nieuwsbrief Future Affairs (aanmelden: nrc.nl/futureaffairs).

Opgetekend door Gijsbert van Es

