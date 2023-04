Kleurboeken, aftelkalenders en stickers moeten de ramadan leuker maken voor de kleine vaster

Voor de ouders is het belangrijk om tijdens deze maand dankbaar te zijn voor wat ze hebben, maar ook te beseffen dat er andere mensen op aarde zijn die niet weten wanneer ze weer kunnen eten.

Tegenwoordig zijn talloze kinderboeken over de vastenmaand te koop, met plaatjes of kleurprenten. Waar je vroeger alleen de bidkalender van de moskee voor volwassenen had, een dik boek met veel informatie in kleine lettertjes, zijn er nu versies waar je stickers op kunt plakken om af te tellen tot het Suikerfeest. Het gezin in Den Haag heeft die aan de muur geplakt.

Ernaast hangen rolletjes papier aan touwtjes, één voor elke dag. Omdat het deze avond dag acht is, pakt Yasar het rolletje met het nummer acht erop. Ze rollen hem samen uit, en lezen hardop voor: Koranverzen of weetjes over de islam en de ramadan. De papiertjes hoeven niet per se opgerold en opgehangen, maar dat maakt het wel leuker.