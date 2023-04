Kabinet wacht voorlopig met nieuwe stappen in stikstofbeleid

Na lang vergaderen is er eindelijk een compromis bereikt over hoe het verder moet met de stikstofaanpak in Nederland. Er worden voorlopig geen grote nieuwe besluiten genomen over het stikstofbeleid, zolang er nog onder leiding van de BoerBurgerBeweging (BBB) nieuwe provinciebesturen worden gevormd. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) vrijdagavond laten weten na het coalitieberaad over de verkiezingsuitslag en de onvrede in Nederland.

Zelf beweert Rutte dat Nederland juist „gaat versnellen met de reductie van stikstof”, zo benadrukte hij meermaals. De premier zei dat de wegenaanleg en woningbouw vastlopen en dat daar snel iets aan gedaan moet worden, wat nu niet kan vanwege de regels rondom stikstofuitstoot. Over hoe de stikstofreductie juist versneld gaat worden terwijl er juist op de pauzeknop wordt gedrukt voor nieuwe plannen, zei Rutte niet.

Wens van het CDA

Het was een wens van het CDA om te wachten op de uitkomst van de formaties van nieuwe provinciebesturen. Daardoor zal voorlopig het stikstofbeleid op een laag pitje blijven staan, tot er meer duidelijk is over de stikstofplannen van toekomstige besturen. Mogelijk wil het CDA erna overleggen over een nieuwe stikstofaanpak.

De BBB stelt al maandenlang dat het stikstofbeleid ook op een andere manier kan worden gevoerd dan het kabinet tot nu toe heeft voorgesteld. De coalitie geeft hen nu de kans met concrete, haalbare plannen te komen. Veel van de voorgenomen stikstofreductiedoelen moeten ook op provincieniveau gehaald worden.

Doorregeren met Rutte IV

Met name het CDA en D66 zijn het oneens over de te voeren koers. De christendemocraten, de grote verliezers van de verkiezingen, wisten deze adempauze af te dwingen. D66 wil juist vasthouden aan de gestelde stikstofdoelen en vaart maken met reductie van uitstoot. Door dit compromis kan het kabinet ondanks de grote verkiezingswinst van BBB van eerder deze maand doorregeren.

Het voorlopige akkoord is het resultaat van lang overleg. Rutte was al sinds dinsdag in overleg met vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie). Komende dinsdag is er een Kamerdebat over het bereikte compromis. De Europese Commissie benadrukte afgelopen dagen juist dat Nederland vaart moet blijven maken met het aanpakken van de stikstofuitstoot.

„Mensen in Nederland hebben in te veel gevallen het gevoel dat de politiek er niet voor hen is”, stelde Rutte vrijdag. Dat geldt met name voor mensen op het platteland, aldus de premier. „Maar ook in de grote steden zijn er grote vraagstukken over of er voldoende leraren zijn, rondom de arbeidsmarkt en de zorg”. Het kabinet wil daar volgens hem intensief verder aan werken. Hij noemde de Toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen als voorbeelden van hoe de politiek de afgelopen jaren het vertrouwen heeft verspeeld.