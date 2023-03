Kabinet biedt excuses aan voor fouten in beveiliging van Peter R. de Vries, Derk Wiersum en Reduan B.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B.. Alle drie werden vermoord door criminelen, en uit een recent rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek dat fouten van justitie daarin meespeelden. „Ik betreur ten diepste dat deze fouten zijn gemaakt”, schrijft Yesilgöz vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

„Het is belangrijk dat er genoegdoening komt voor de nabestaanden door de daders strafrechtelijk te vervolgen en via dit onderzoek duidelijkheid te scheppen over de periode in aanloop naar de drie moorden”, aldus de minister. „Ik vind het ook belangrijk dat daarbij wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt door de overheid.”

De OVV deed in zijn rapport een reeks aanbevelingen, zoals een nieuwe wet voor bewaking en beveiliging en een centrale organisatie die dat uitvoert. Het kabinet gaat daarin mee en kondigt een „gezamenlijk coördinatie- en operationscenter” aan dat moet zorgen voor „eenduidige uitvoering”.

