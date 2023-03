Italianen kunnen ChatGPT voorlopig niet gebruiken, toezichthouder blokkeert de chatbot

Het AI-systeem ChatGPT is per direct verboden in Italië. Volgens de Italiaanse privacytoezichthouder Il Garante houdt het Amerikaanse OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zich niet aan de privacyregels. Daarnaast was er volgens de toezichthouder eerder deze maand een datalek bij ChatGPT. De autoriteit opent een onderzoek naar het privacybeleid van OpenAI. De blokkade blijft van kracht totdat het bedrijf de privacyregels naleeft.

OpenAI houdt zich volgens Il Garante niet aan de Europese regels voor de vergaring van persoonsgegevens. Het bedrijf verzamelt die gegevens om de algoritmen te ‘trainen’, maar volgens Il Garante doet OpenAI dat onrechtmatig. Gebruikers zouden een gebrek aan informatie krijgen over wat Open AI van hen verzamelt.

De toezichthouder vindt het ook problematisch dat ook minderjarigen ChatGPT kunnen gebruiken. Gebruikers hoeven hun leeftijd namelijk niet te verifiëren voordat ze de chatbot willen gebruiken. Bij het datalek werden volgens de toezichthouder daarnaast gesprekken van gebruikers in de chatbot openbaar, net als betalingsgegevens van abonnees. OpenAI moet binnen twintig dagen actie ondernemen. Verandert het bedrijf zijn privacybeleid niet, dan volgt een boete van vier procent van de jaaromzet.

De blokkade volgt kort op kritiek van grote spelers in de techsector aan het adres van AI-labs. Meer dan 1.800 personen - onder wie Elon Musk, Yuval Noah Harari en Steve Wozniak - riepen in een petitie op tot een tijdelijke stop van experimenten met AI. Kunstmatige intelligentie kan volgens de ondertekenaars grote risico’s vormen voor de maatschappij en de mens als bedrijven er niet voorzichtig mee omgaan.