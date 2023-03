In Voice -rapport blijft vaag wie wat wist en wanneer

Het rapport over de misstanden bij The Voice is deze week afgerond door advocatenkantoor Van Doorne, dat in opdracht van producent ITV onderzoek deed. Volgens de onderzoekers was er sprake van ongepast gedrag op de werkvloer van de talentenshow en is er niet tijdig ingegrepen tegen de misstanden. Toch is de woensdag gepubliceerde samenvatting met scepsis ontvangen.

1 Waarom is de kritiek zo stevig?

De voornaamste kritiek van slachtoffers is dat het rapport geen verantwoordelijken aanwijst. „Personen die kennis hadden van de eerdere meldingen blijven volledig buiten schot”, zo liet advocaat Sébas Diekstra na verschijnen van het rapport weten. Hij staat meerdere slachtoffers bij. „Voor cliënten is dit laatste onverteerbaar, omdat als er direct bij een eerste melding adequaat was ingegrepen, andere vrouwen een hoop leed bespaard had kunnen blijven.”

Ook regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer wees woensdag bij Op1 al op deze tekortkoming. „Wie is er nou verantwoordelijk? Dat komt er ook niet uit, het zweeft een beetje.”

De betrokkenheid van advocatenkantoor Van Doorne, huisadvocaat van ITV Studios, schrok melders af, zei bijvoorbeeld Diekstra. Slachtoffers zouden zich niet veilig hebben gevoeld om misdraging te melden bij het advocatenkantoor waarbij zij ook hun contract voor deelname aan de show hebben ondertekend.

Het publiek gemaakte document van zeventien pagina’s is bovendien moeilijk te volgen, vooral door de bochten waarin de onderzoekers zich wringen om herleidbaarheid naar personen bij ITV te voorkomen. Wat er precies in het onderliggende vertrouwelijke rapport staat weten we niet, al heeft een Britse advocaat er op toegezien dat de conclusies in de samenvatting in lijn liggen met het volledige rapport. Het zou dus opmerkelijk zijn als daarin hardere conclusies worden getrokken dan in de afgewaterde publieke versie.

2 Wat wisten we nog niet, wat we nu wel weten?

Vanwege afspraken met justitie en politie richtte het onderzoek zich niet op mogelijke strafbare feiten zoals aanranding en verkrachting. Opvallend is dat er bij Van Doorne twaalf meldingen zijn binnengekomen die hebben geleid tot een advies om aangifte te doen bij de politie, zo valt te lezen in het rapport. Dat betekent dat hier op basis van de omschrijving sprake kan zijn geweest van een strafbaar feit. Deze meldingen zijn verder niet opgevolgd door Van Doorne. Onbekend is of deze melders aangifte hebben gedaan.

Dit zijn meldingen die ná de Boos-uitzending over The Voice (januari 2022) binnenkwamen en kunnen dus niet, of niet allemaal, worden opgevat als meldingen die intern bekend waren. Van vijf meldingen is vastgesteld dat ITV ervan wist, vier zijn van (oud-)medewerkers. Wat niet duidelijk wordt, is tot hoe ver de kennis over die meldingen reikte.

Het document is onder meer zo vaag omdat namen die in de media genoemd zijn niet herleidbaar mogen zijn naar gedragingen in dit document. Daarbij kan gedacht worden aan Talpa’s productiecoördinator Rick Brug, die meeging naar ITV, en creative director Linde de Jong. Zij kwamen in opspraak in een tweede Boos-uitzending over The Voice.

3 Is John de Mol verder in het nauw gekomen?

Nee. Bij De Mol was één melding bekend, van een kandidaat tegen bandleider Jeroen Rietbergen. Dat heeft hij altijd volgehouden. Dat hij meer wist voor hij in 2020 stopte, wordt niet vastgesteld. ITV nam in 2015 Talpa’s productiehuis over, met onder meer het succesvolle format The Voice. De Mol bleef betrokken en streek in totaal twee derde van de maximaal 600 miljoen euro op die hij als bonus kon incasseren door betrokken te blijven. In 2020 stopte De Mol vroegtijdig met zijn werkzaamheden onder de paraplu van ITV.

De tweede Boos-aflevering zoomde in op de kennis die er bij ITV moet zijn geweest over nog vier meldingen, van (oud-)werknemers. Een telefoongesprek van de ITV-contactpersoon, met wie deze meldsters hadden gesproken, was opgenomen. Zij sprak haar verbazing uit dat De Mol bij hoog en laag had beweerd dat er één melding bij hem bekend was.

De Mol wordt in de samenvatting aangehaald als Chief Creative Officer, die betwist van deze additionele vier meldingen te hebben geweten.

Volgens het rapport hadden de statutaire bestuurders van de ITV houdstermaatschappij in Nederland, dat zijn met name Britten, geen weet van wat er speelde op de productievloer. De vraag is in hoeverre de verantwoordelijke directie van ITV Studios in Nederland nog wordt afgerekend. Directeur Karin de Groot werd nog wel geciteerd in het persbericht. ITV geeft verder geen commentaar.

