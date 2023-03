Het Uur met historicus Leo Balai

Als Leo Balai vroeger thuis over slavernij sprak, zei zijn moeder: „Laat die oude dingen nou toch rusten.” Hij deed het tegenovergestelde, werd historicus en besteedt een groot deel van zijn leven aan de onderste steen rondom ons slavernijverleden naar boven halen. „Het is belangrijk je geschiedenis te kennen en proberen te snappen hoe het kan dat een deel van de mensheid zo kapot is gemaakt.” Pieter van der Wielen spreekt hem over waarom excuses voor slavernij ‘goedkoop’ zijn, dat het moet gaan over het nu, en over hoe slavernij nog steeds doorwerkt in onze samenleving.