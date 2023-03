Tijdens onze maaltijd in een familierestaurant in Oost-Portugal fladdert een vrolijk klein meisje rond onze tafel. Bij het afrekenen vraag ik aan de eigenaar, ik schat hem eind veertig: „Uw kleindochter?”

Licht geprikkeld antwoordt hij: „Nee hoor, mijn dochter”. Om het goed te maken vraag ik, met een knik naar de jonge vrouw bij wie het meisje nu op schoot zit: „Uw vrouw?”

„Nee, mijn andere dochter”, komt er ijzig uit.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl