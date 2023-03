De opvallendste albums van de week: Calefax, Depeche Mode, Boygenius en Arooj Aftab

Klassiek

●●●●●

Calefax An American Rhapsody





Het nieuwe album van rietkwartet Calefax meandert door de Amerikaanse muziekgeschiedenis, te beginnen met het meest iconische werk: George Gershwins ‘Rhapsody in blue’. De schoonheid en fascinatie van de Calefax-bewerkingen zit hem erin dat ze zo eigen zijn, volgens het aloude principe van translatio, imitatio en aemulatio: niet het getrouw vertalen en navolgen van het origineel, maar iets toevoegen, en je in bekende muziek nieuwe smaken laten proeven en ontdekken. En dat kan dit vijftal. Lees de hele recensie.

Pop

●●●●●

Depeche Mode Memento Mori





Grote hits scoorde Depeche Mode niet meer sinds ‘Enjoy the Silence’ (1990) en Memento Mori zal daar geen verandering in brengen. Iets te vaak klinken de door producer James Ford strakgetrokken tracks als uitvergrote demostandjes van de nieuwste modellen synthesizers en drumcomputers. Het helpt niet dat Gore zijn schijnbaar optimistische ‘People Are Good’ eindigt met de clou „keep fooling yourself”. Lees de hele recensie.

Pop

●●●●●

Boygenius The record





Wie zegt dat de liefde van je leven niet een vriendschap kan zijn? Lucy Dacus, Julien Baker en Phoebe Bridgers richten als Boygenius hun meest tedere liefdesverklaringen aan elkaar. Net als op hun soloplaten schrijven Dacus, Bridgers en Baker met precisie en oprechtheid over de liefde, alleen gaan liefdesliedjes als ‘Without You Without Them’, ‘Leonard Cohen’ en ‘We’re In Love’ niet over romantische partners maar over Boygenius’ onderlinge vriendschap. Zoals Bridgers al zei over de eerste keer dat ze samen muziek maakten: „It was not like falling in love. It was falling in love.” Lees de hele recensie.

Jazz

●●●●●

Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily Love in Exile





Neem er de tijd voor. Want Love in Exile, het in New York opgenomen gezamenlijke muziekproject van de Pakistaans-Amerikaanse zangeres Arooj Aftab met jazzpianist Vijay Iyer en multi-instrumentalist Shahzad Ismaily op bas en moog trapt even hard op de rem. Als in een timelapsevideo met bloemen die zich langzaam openen ontwaar je details in de diepte. Door minimale veranderingen, kleine verschuivingen groeien ze uit tot blikvangende elementen. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Ruisi Quartet Big House





Volgens de tracklisting achterop begint én eindigt het album Big House met het elfde strijkkwartet van Haydn, opus 9, nr. 4. Zou het Ruisi Quartet op zijn debuut-album twee radicaal verschillende interpretaties hebben opgenomen? Dat je bij de Ruisi’s niet meteen doorhebt dat het om een drukfout gaat, komt doordat ze wel degelijk graag originele invalshoeken zoeken. Lees de hele recensie.

Chansons

●●●●●

Philippe Elan Enfer et Paradis





De Franse zanger Philippe Elan heeft zichzelf opnieuw vernieuwd. Ruim dertig jaar geleden kwam hij in Nederland wonen en werken, en debuteerde met een album dat nog geheel in het teken stond van de klassieke chansontraditie. Prompt werd die eersteling toen bekroond met een Edison, waarna hij steeds vaker ging afwijken van de gebaande paden en steeds verrassender repertoire koos. Niet alleen liedjes van eigen makelij, maar ook nummers uit allerlei andere windstreken – al of niet door hemzelf in het Frans vertaald. Lees de hele recensie.