De ontnuchtering volgde op Maydiens succesjaar: ‘oké, zo hard ben ik dus niet’

Maydien, akte 1

„De eerste keer dat ik dacht: ‘Holy shit, we are getting somewhere’, was na ons optreden op Best Kept Secret in 2014. Ik stond voor 3.000-4.000 man die me allemaal niet kenden. Na de show was het: ‘We want more!’ Alleen dat hadden niet. We hadden nog nooit een encore gehad.”

Rapper en zanger Maydiën ‘Maydien’ van Roessel uit Oss had net een handvol tracks op zijn naam toen hij tien jaar geleden werd gelanceerd als één van de grote beloften in de Nederlandse muziekscene. „Houd hem in de gaten!”, stond in de recensie die deze krant schreef over zijn EP Hello Soul. En: „Hij heeft nu nog een fulltimebaan naast de muziek, maar lang kan dat niet duren.”

„Iedereen had dat gevoel,” vertelt Maydien (37) in zijn appartement aan de Zuidas in Amsterdam. Nadat Maydien met vaste producer en muziekpartner Mitchell Yard in 2012 voor het eerst een nummer online zette, ging het snel. De jonge Brabander trad op in voorprogramma’s van sterren als Jay-Z, Anderson .Paak en Frank Ocean, kreeg lovende internationale respons en speelde een zomer lang op de grote Nederlandse festivals.

De ontnuchtering begon aan het einde van het succesjaar 2014. Na een volle festivalzomer volgden ook optredens voor matig gevulde zalen, „waar ze zelfs op de eerste rij met de rug naar mij en mijn band toe met elkaar aan het praten waren,” vertelt Maydien. „Dan denk je: oké, zo hard ben ik dus niet.”

Hij had moeite met het verwachtingspatroon van buitenaf, zegt de artiest. „Ik kende dat helemaal niet, al die aandacht. Wanneer mensen me zeiden: ‘Je bent keihard’, dacht ik: ‘In hoeverre heb je echt naar me geluisterd?’. Ik kom net kijken, man. Ik heb nog veel te doen.”

Dat najaar realiseerde Maydien zich dat hij door alle optredens geen tijd had gehad om nieuwe muziek te maken. De kledingzaak waar hij werkte, wilde dat hij alle in de zomer gemiste uren voor het eind van het jaar inhaalde. Muziek maken lukte nog maar mondjesmaat. Er was te veel chaos, te veel druk – hij was te moe.

Maydien investeerde duizenden euro’s in een videoclip „die alles weer op de rit moest brengen”, maar die uiteindelijk weinig bekeken werd. Hij woonde in Amsterdam, raakte in de schulden, verloor zijn huis. „Ik was 30 jaar oud en sliep bij mijn zusje en vrienden op de bank. Ik ben toen naar Oss gevlucht, naar mijn familie, om weer rust te vinden en mijn schulden in te lopen.”

Maydien, akte 2

In 2017 bracht Maydien zijn EP Tea and Loveseats uit, in samenwerking met het Franse label Roche Musique. Opnieuw was er de belofte van internationale lof en interesse: in 2018 ging Maydien op tournee in Azië. „Het was altijd onze droom om in Tokio te spelen. We dachten: ‘Pow! Dit keer gaan we doorpakken.’

Maar net toen de vervolgstappen concreet zouden worden, brak de Covid-pandemie uit. Weer verhuisde Maydien van Amsterdam terug naar Brabant, waar hij ploegendiensten draaide in een stroopwafelfabriek om financieel overeind te blijven tijdens de lockdowns.

Daar stond ik dan aan de lopende band, denkend: vorig jaar was ik nog op tournee in Azië

„Daar sta je dan – in een hal waar ze de hele dag dezelfde tracks van Sky Radio draaien – met een wit pak en klompen aan en zo’n netje op je kop. Acht uur lang deed ik zakjes met ingepakte stroopwafels in een doos en lette erop dat ze niet van de band vielen. Je moet heel snel zijn, want het is een machine die op tijd loopt. Je bent gewoon een robot; één met de machine. Denkend: ‘What the fuck, anderhalf jaar geleden heb ik door Azië getoerd’. Al heb je maar een klein ego, in zo’n fabriek leer je wel dat onder de grond te gooien.”

Maydien, akte 3

Vijf jaar na die tour is er nu debuutalbum Life is so balanced, even when we are not.

Het is een persoonlijk en soulvol album met beeldende tracks vol variatie en sfeerwisselingen, waarin Maydien terugblikt op zijn coming-of-age als artiest en met gevoel voor understatement aanstipt: „I didn’t come overnight.”

Het voelt als het juiste moment, zegt Maydien. Hij is muzikaal en persoonlijk gerijpt en heeft geleerd de druk van buitenaf beter naast zich neer te leggen.

„Ik weet nu zelf beter wat ik als artiest wil. Ik vond het altijd moeilijk mijn identiteit te laten zien. Vroeger was ik als artiest heel erg vatbaar voor de meningen van anderen. Dan was ik muziek aan het maken met vier stemmen in mijn hoofd. Of ik dacht in een sessie: ‘Oeh, dit moet wel voor 3FM kunnen zijn.’ Ik heb geleerd meer zelf te durven.”

Het resultaat is intiem, warmbloedig en uitgesproken. Maydien en zijn producer lieten zich inspireren door artiesten waar Maydien mee opgroeide, zoals D’Angelo, Q-Tip, The Neptunes en Timbaland. Ook invloeden van acts als Kendrick Lamar en Anderson .Paak zijn terug te horen in de vocalen, het organische, warme geluid en de verfijnde opbouw en gelaagde dynamiek in de nummers.

„Op mijn EP’s werkte ik vanuit de vraag: ‘Wat wil je laten zien?’ Nu was de vraag: ‘Wie ben ik?’ Ik heb in tien jaar muziek ontdekt dat ik helemaal niet zo stil en verlegen ben. En dat je wanneer je écht passie voor iets hebt, je jezelf daar ook volledig in kunt verliezen. Wanneer het met muziek slecht ging, ging het met Maydiën van Roessel ook echt slecht. Ik heb geleerd geen verwachtingen te hebben. Om meer te genieten van de dingen die ik meemaak. Ik wil niet meer zo strugglen als persoon. Het voelt alsof ik tien jaar lang heb gestudeerd in de muziekgame, en nu met rugzak en diploma de grotemensenwereld inloop en ready ben.”

Het album Life is so balanced, even when we are not van Maydien is nu uit. Concert: 9/4 in het Zonnehuis in Amsterdam. Info: Paradiso.nl