Een Amerikaans snelwegbord, drie pijlen die naar verschillende aanvalswapens wijzen, met daarboven ‘Welcome to the United States of America’. Dat is de getekende reactie van de Italiaanse cartoonist Enrico Bertuccioli op de schietpartij in Nashville, Tennessee, begin deze week. Op een christelijke basisschool schoot een oud-leerling, bewapend met meerdere automatische geweren, zes mensen dood.

Na deze 89ste(!) school shooting van dit jaar volgden de gebruikelijke rituelen, zoals de uitspraak „genoeg is genoeg” en het pleidooi voor strengere wapenwetten – die door de Republikeinen genegeerd worden.

Minder bekend ritueel: cartoonisten die hun commentaar geven op dit Amerikaans fenomeen. Terugkerende symbolen: Uncle Sam (personificatie van de VS) die machteloos toekijkt; het ‘aloude liedje’ van voorstanders van wapenbezit (de do-nothing karaoke: ‘thoughts and prayers’); de sterren op de Amerikaanse vlag vervangen door kogelgaten.

De Amerikaanse cartoonist Monte Wolverton wijst op de ‘anti-drag-wet’ in Tennessee, waar dragqueens als het grootste gevaar voor kinderen worden beschouwd – terwijl wapenbezit nauwelijks wordt gereguleerd. ‘Tennessee-logica’, aldus Wolverton.

Een andere kwestie in een andere staat die cartoonisten bezighield: de ophef in Florida rond het tonen van Michelangelo’s David tijdens een les over Renaissancekunst. De frontale naaktheid van het standbeeld vonden de ouders van de 11- en 12-jarige leerlingen ‘pornografisch’. De schooldirecteur van de school heeft gedwongen ontslag moeten nemen.

De Chileense tekenaar Alen Lauzán plaatst ‘Florida’ (de ‘penis van Amerika’, zoals de staat oneerbiedig genoemd wordt) als vijgenblad op het schaamdeel van David. De Bulgaar Christo Komarnitski heeft David vervangen door Trump (populair in Florida), met de bekende rode MAGA-pet op zijn kruis. En Lamberto Tomassini uit Italië, alias Tomas, maakt het Amerikaanse verhaal hierboven rond: de enige acceptabele David in de Verenigde Staten.