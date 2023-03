De eerste zaak waarin Trump is aangeklaagd, lijkt niet de ernstigste

Met de tenlastelegging tegen en de aanstaande voorgeleiding van Donald Trump begint zijn vervolging in de zaak rond het zwijggeld voor Stormy Daniels. Tot dusver deed justitie alleen vooronderzoek. Deze week werden de laatste getuigen gehoord door een zogeheten Grand Jury en die heeft bepaald dat er voor de New Yorkse officier van justitie Alvin Bragg voldoende bewijs is om Trump te vervolgen, zo lekte donderdag uit.

1 Waar draait de affaire rond Stormy Daniels om?

In 2016, kort voor de presidentsverkiezingen, zou de toenmalige advocaat van Trump 130.000 dollar hebben betaald aan Daniels om te voorkomen dat bekend zou worden dat hij een korte seksuele affaire had met deze porno-actrice. Zowel Daniels zelf als Trumps toenmalige advocaat-fixer Michael Cohen heeft dit verklaard. Volgens Cohen heeft hij het geld voorgeschoten en heeft Trump hem terugbetaald.

Het strafbare van deze veronderstelde handelwijze zit hem in de bedoeling en de verantwoording van deze betaling. Omdat Trump Daniels’ stilzwijgen wilde kopen om zijn electorale kansen niet in gevaar te brengen had hij de betaling moeten aanmerken als campagnegeld en openbaar moeten maken. Dat is niet gebeurd. Trump heeft toegegeven dat hij zijn advocaat het genoemde bedrag heeft terugbetaald. Omdat hij die betaling heeft opgevoerd als „juridische kosten” zou hem ook valsheid in geschrifte ten laste kunnen worden gelegd – een zwaarder vergrijp volgens de Amerikaanse wet.

Michael Cohen, de advocaat-fixer van Trump die het zwijggeld aan Stormy Daniels betaalde, getuigde half maart voor de Grand Jury in New York. Foto Yuki Iwamura/AP

2 Welke juridische vervolgstappen wachten Donald Trump?

Als Trump – naar verwachting komende dinsdag – wordt voorgeleid, zal de politie zijn vingerafdrukken afnemen en foto’s maken voor het archief. Zijn rechten (Miranda rights) worden hem voorgelezen, zodat hij weet dat hij het recht heeft op een advocaat en dat hij zelf geen verklaringen hoeft af te leggen die hem kunnen belasten.

Voor de rechter zal hij horen van welke strafbare feiten het openbaar ministerie hem verdenkt. Vanaf dat moment is de tenlastelegging openbaar.

Na de voorgeleiding zal Trump in afwachting van zijn proces op vrije voeten worden gesteld, zoals te doen gebruikelijk bij een witte-boordenmisdrijf als dit. Zijn advocaten gaan met het openbaar ministerie onderhandelen over de voorwaarden waaronder hun cliënt zich bij de rechtbank zal melden. Dat kan enkele dagen duren, verwachten Amerikaanse media.

Als oud-president wordt Trump nog altijd bewaakt door de Secret Service. Dat betekent dat hij tot in het gerechtsgebouw zal worden begeleid door gewapende agenten.

3 Welke strafzaken lopen er nog meer tegen Trump in de VS?

De affaire-Daniels leek lang op een dood spoor beland, maar levert Trump nu toch zijn eerste aanklacht op. Het is echter slechts een van vele juridische onderzoeken waarin de ex-president op dit moment verwikkeld is:

Staatsgeheime documenten

Een speciaal aanklager, aangesteld door de minister van Justitie, doet onderzoek naar twee zaken. In het woonhuis van de voormalige president in Florida trof de FBI vorig jaar staatsgeheime documenten aan die Trump niet had overgedragen aan het Nationaal Archief, ook niet na herhaalde verzoeken hiertoe.

Capitoolbestorming

De andere kwestie die speciaal aanklager Jack Smith onderzoekt, is de stormloop van Trump-aanhangers op het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Op die dag zou de volksvertegenwoordiging de verkiezingszege van Joe Biden bekrachtigen. Om dat te verhinderen had Trump zijn aanhang opgeroepen te protesteren tegen wat hij – zonder bewijs – „massale verkiezingsfraude” noemde. Duizenden van hen bestormden het Capitool, richtten binnen vernielingen aan en scandeerden bedreigingen aan het adres van politici die Trump niet wilden helpen.

Verkiezingspressie

Naast dat onderzoek heeft Trump ook nog te maken met een strafonderzoek in de staat Georgia naar een poging tot verkiezingsfraude. In de nadagen van zijn presidentschap zette Trump hoge functionarissen van de staat onder druk om de verkiezingsuitslag in zijn voordeel te veranderen. „Ik hoef alleen maar 11.780 stemmen te vinden”, zei Trump destijds telefonisch tegen de man die verantwoordelijk was voor het verloop van de stembusgang in Georgia.

Trump Organization

In een ander New Yorks onderzoek kijkt het OM naar belastingontduiking en bankfraude. In deze zaak worden Trump en zijn kinderen en bedrijf verdacht van het valselijk in documenten ophogen van de waarde van hun bezit om gemakkelijker leningen te verkrijgen en anderzijds het valselijk verminderen van de waarde van datzelfde bezit om minder belasting te betalen. Behandeling van die zaak staat gepland voor begin oktober.

