Coalitie voorlopig gered door gevoelige stikstofbesluiten vooruit te schuiven

Rutte IV is voorlopig gered, maar de vier coalitiepartijen schuiven moeilijke besluiten over het gevoelige stikstofbeleid nog voor zich uit. Dat was vrijdag de uitkomst van dagenlang overleg in crisissfeer tussen de top van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op het ministerie van Algemene Zaken.

Premier Mark Rutte (VVD) maakte bekend dat het CDA opnieuw wil onderhandelen over de afspraken rond stikstof in het coalitie-akkoord, maar dat de partij dit pas over een aantal maanden wil doen. CDA-leider Wopke Hoekstra zei dat opnieuw onderhandelen dan nodig is omdat de druk op het jaartal 2030, de deadline voor het halveren van de stikstofuitstoot, „de oplossing verder weg heeft gebracht. Voor ons is 2030 niet haalbaar.” Rutte staat open voor het verzoek van het CDA, zei hij. „Als een coalitiepartij dat wil, kan dat altijd. Er zijn geen garanties dat je er dan ook uitkomt.”

Begrip

Bij de ChristenUnie en D66 klonk vrijdagavond begrip voor de vraag van het CDA. „Als een partij erom vraagt, is dat aan hen. Wij zijn daar niet toe verplicht, maar het kan ons ook overkomen”, zei D66-leider Sigrid Kaag. „Ik heb begrip voor hun positie.” Ze benadrukte wel dat er „geen afspraak” is gemaakt om te gaan onderhandelen. „Het is hun recht om erom te vragen. Op dit moment nemen wij het ter kennisgeving aan.” Het is dus nog onzeker of de nieuwe onderhandelingen er ook echt komen.

Met de afspraken van vrijdag, die een reactie zijn op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en de grote overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB), lijkt de coalitie vooral tijd te willen kopen. Volgens het CDA is het logisch om nu eerst te wachten hoe de formaties van de colleges in de provincies gaan lopen, waar het stikstofbeleid moet worden uitgevoerd. Het formatieproces is pas deze week op gang gekomen en kan weken of maanden duren. Ook zijn de onderhandelingen over het Landbouwakkoord nog in volle gang, dat boeren perspectief voor de toekomst moet geven.

Hoewel Rutte niet van een „pauze” in het stikstofbeleid wilde spreken, kan de strategie om tijd te winnen in het voordeel van het CDA werken. In veel provincies heeft BBB het initiatief en die partij wil niet dat de deadline voor het halveren van de stikstofuitstoot, een afspraak uit het coalitie-akkoord, wordt vervroegd naar 2030. In de huidige wet staat 2035. Hoekstra vindt dat het kabinet „pragmatisch” met de jaartallen moet omgaan.

In het CDA klinkt al langer de hoop dat provincies, die aan het onderhandelen zijn over akkoorden, plannen maken die gericht zijn op 2035. Dan kan het kabinet voor een voldongen feit worden geplaatst.

Rutte ontkende dat het stikstofbeleid met de nieuwe afspraken vertraging zal oplopen. Hij wil juist „versnellen”, bijvoorbeeld door binnenkort de uitkoopregeling waarmee boeren vrijwillig kunnen stoppen open te stellen. Ook staat volgens Rutte, ondanks de formaties, de deadline van 1 juli die provincies hebben om met voorlopige plannen voor het terugdringen van de uitstoot te komen gewoon nog overeind. Rutte zei dat de VVD de discussie over jaartallen „minder interessant” vindt. „Begin nu gewoon.”

Het kabinet heeft zich ook voorgenomen om voortvarend werk te maken van de hersteloperatie na het Toeslagenschandaal en de nasleep van de gaswinning in Groningen. „Te veel mensen ervaren dat de politiek er niet meer voor hen is”, aldus Rutte. De premier maakte niet duidelijk hoe het kabinet de aanpak van deze kwesties concreet wil verbeteren.