CBS: afname inflatie door dalende energieprijzen, voedingsmiddelen wel opnieuw duurder

De inflatie was afgelopen maart 4,4 procent, flink lager dan de 8,8 procent in februari. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In januari waren producten en diensten gemiddeld 7,6 procent duurder dan een jaar daarvoor, afgelopen december ging het om 9,6 procent. De afname komt volgens het CBS vooral door de dalende energieprijzen.

De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak werden wel opnieuw fors hoger. Ook de prijzen van industriële goederen namen verder toe. De gemiddelde prijstoename van producten in de supermarkten bleef in maart met 15 procent stabiel ten opzichte van afgelopen maand. Ook de toename van de prijzen van industriële goederen bleven nagenoeg stabiel tegenover afgelopen maand: 8,8 procent tegen 8,7 procent in februari. Energie, inclusief motorbrandstoffen, werd daarentegen ruim 28 procent goedkoper na een prijsdaling van 1,1 procent in februari.

Het is al de zesde maand op rij dat de inflatie in Nederland afneemt. Bij de piek in september vorig jaar was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent. De afname van de inflatie in Nederland past in een Europese trend. Eerder deze week bleek al dat ook in Duitsland en Spanje de inflatie in maart was afgenomen. Vrijdagmiddag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met de inflatiecijfers over de hele eurozone.