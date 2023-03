Wopke op bezoek bij Caroline. Vertederende beelden. Wopke die zich eerst vergist in de deur en dan beschroomd doorloopt naar de goede plek. Caroline die blijmoedig klaagt over het schamele kamertje dat ze nu heeft, waarmee ze wil zeggen: „Dat wordt straks héél anders, ook voor jou, Wopke.”

Vervolgens de doorzichtige strijkages van Wopke die haar in het openbaar keurig „mevrouw Van der Plas” blijft noemen en er na afloop alvast op wijst dat er „een heleboel raakvlakken” zijn tussen CDA en BBB. Verder wil hij nog nergens op vooruitlopen, ook niet op de verlangens die Caroline tijdens hun gesprekje onder zijn welwillende aandacht bracht: kappen met die D66-eisen tot een stikstofdeadline in 2030 en gedwongen onteigening van boeren. Ja, ze blijven in gesprek, belooft Caroline nog desgevraagd, „we hebben elkaars nummer”.

Zo zien we maar weer: Caroline is van „de verbinding”. Dat was ook de opvallende consensus onder veel commentatoren na de opzienbarende verkiezingsoverwinning van BBB. Die Caroline, slimme meid, was de kwaadste nog niet, zij zou weleens dé bruggenbouwer kunnen worden tussen Randstad en platteland, „tussen Tevreden en Ontevreden Nederland”, zoals René Cuperus het in NRC noemde.

Vooralsnog zie ik wel het begin van bruggen, maar alleen voor verkeer in één richting: naar rechts. Dat mag, daarvoor hebben we de democratie, maar maak die keus dan in alle openheid, zonder Wopke-achtig gedraai en Caroline-achtig gekraai. Wopke wil nog niet het achterste van zijn tong laten zien, maar we weten sinds de flirt met de PVV uit 2010 waartoe het CDA in staat is. Ook Caroline sluit geen enkele partij uit, toch heb ik heb haar nog nooit iets ‘verbindends’ horen zeggen richting D66, GroenLinks en PvdA.

Eurocommissaris Frans Timmermans, straks misschien de leider van de fusiepartij PvdA/GroenLinks, had vanuit Brussel positief gereageerd op de winst van BBB: „Het is een opluchting dat die proteststem niet in een xenofobische, racistische vorm is geuit.” Het hielp hem niet, want toen Van der Plas na haar verkiezingszege aandrong op een gesprek met hem over de Europese regelgeving inzake stikstof, wilde ze niet naar Brussel komen – hij moest zich maar bij haar in Den Haag melden. Hij stemde toe, al liet hij nog wel fijntjes weten dat ze in september vorig jaar „geen tijd of geen belangstelling” had gehad om samen met andere Kamerleden van gedachten te wisselen met hem.

Hoezo brug?

Misschien wordt het tijd dat links Nederland met wat minder „opluchting” kijkt naar de verkiezingszege van BBB. Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) stonden wel érg voldaan hun gezamenlijke feesttaart aan te snijden na de recente verkiezingen. Ze leken niet te beseffen dat rechts Nederland de lakens van de macht uitdeelt als de electorale opmars van BBB zich op deze manier doorzet.

Uit peilingen van De Hond en Ipsos blijkt dat BBB nu bij Tweede Kamerverkiezingen 33 (De Hond) of 28 (Ipsos) zetels zou krijgen. Doet BBB samen met Pieter Omtzigt mee, dan komen ze volgens De Hond op 53 zetels. Tel daar de zetels van VVD en CDA en nog wat klein rechts grut bij op – en zie GroenLinks/PvdA en D66 machteloos wegzinken in de oppositie.

Bruggen? Rechts Nederland heeft die straks helemaal niet meer nodig.