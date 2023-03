Ayn Rand zag helden en kneuzen - met Floor Rusman en Guus Valk

In het universum van Ayn Rand is er geen ruimte voor grijstinten. Zij verdeelde de mensheid onder in twee soorten: geniale helden met succesvolle bedrijven (die toevallig ook de lekkerste hamburgers bakken en vliegtuigen kunnen besturen) en weeïge minkukels, met misselijkmakende namen zoals Balph Eubank of Wesley Mouch.

Deze week lazen we Atlas Shrugged, een boek dat zich afspeelt in een dystopisch Amerika. “Als literair werk faalt het op alle vlakken,” aldus de gast van deze week, NRC-columnist Floor Rusman, die afstudeerde op Rands werk. Ook Guus Valk, voormalig Amerika-correspondent en huidige chef van de Haagse redactie, is er niet over te spreken. De personages zijn plat en het is “een onnodig dik boek vol prekerige teksten”. Toch vonden ze Atlas Shrugged een fascinerend boek om te lezen. “Rand geeft egoïsme een moreel sausje.”

Sinds de publicatie in 1957, zijn er ruim 10 miljoen exemplaren van dit boek verkocht. Ayn Rands werk spreekt voornamelijk rechtse Amerikanen aan. Rand geloofde dat mensen rationeel en egocentrisch zouden moeten opereren, met het eigen geluk als levensdoel. Met haar filosofie, het Objectivisme, wilde ze de wereld veranderen.

Ze knipperde niet met haar ogen, droeg kettingen met dollartekens en stichtte een cult. Wie was Ayn Rand, een Russin die uitgroeide tot kapitalistisch boegbeeld van conservatief Amerika? Wat heeft haar werk losgemaakt in Amerika en in Europa, en hoe is het om Atlas Shrugged, “een politiek pamflet in de vorm van een roman”, vandaag te lezen?

Dit is de achtste aflevering van een negendelige serie over boeken die de wereld veranderden.