Amerikaanse journalist gearresteerd in Rusland

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Amerikaanse journalist van The Wall Street Journal opgepakt in Jekaterinenburg. Dat maakte de dienst donderdag bekend. De journalist, Evan Gershkovich, wordt verdacht van spionage voor de Amerikaanse overheid.

Gershkovich ontkent de aantijging. Ook zijn werkgever ontkent de beschuldiging „met klem”. De Amerikaanse krant benadrukt dat haar medewerker een „integere en toegewijde verslaggever” is en eist zijn onmiddellijke vrijlating. Als Ruslandcorrespondent heeft hij een accreditatie van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gershkovich zou volgens de FSB „informatie hebben verzameld aangaande een staatsgeheim over de activiteiten van de ondernemingen van het Russische militair-industrieel complex” in opdracht van de Amerikaanse regering.

Volgens de ngo Verslaggevers Zonder Grenzen zou de journalist op het moment van zijn arrestatie hebben gewerkt aan een onderzoek naar het Wagner-huurlingenleger.

Indien Gershkovich wordt veroordeeld voor spionage, kan hij tot twintig jaar celstraf krijgen. Het is voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog dat een buitenlandse journalist in Rusland zo’n zware verdenking tegen zich geuit ziet.

De Amerikaanse regering stelt „zeer bezorgd” te zijn over de arrestatie van een „Amerikaans burger en journalist”.

De zaak is geclassificeerd als „topgeheim”, aldus staatspersbureau Tass. In Rusland vinden spionageprocessen vaak achter gesloten deuren plaats en het komt zelden voor dat een rechtbank een beklaagde vrijspreekt. Dergelijke processen kunnen maanden in beslag nemen. Toen Gershkovich werd voorgeleid koos een rechtbank in Moskou naar eigen zeggen voor een „preventieve maatregel” en blijft de journalist in ieder geval twee maanden, tot 29 mei, in voorarrest. Dit kan later worden verlengd.

„Gershkovich is een zeer goede en moedige journalist, geen spion, in godsnaam. Dit is een frontale aanval op alle buitenlandse correspondenten die nog in Rusland werken. Dit betekent dat de FSB is losgeslagen”, schreef de Russische onderzoeksjournalist Andrej Soldatov op Twitter. Hij is expert op het gebied van de Russische veiligheidsdiensten.

Zonder ondersteunende feiten te verschaffen zei een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, donderdag dat de Amerikaanse journalist „op heterdaad” was betrapt. „Wat de medewerker van The Wall Street Journal in Jekaterinenburg deed, had niets met journalistiek te maken”, schreef ze op Telegram.

De vrije journalistiek in Rusland is praktisch afgeschaft sinds het Kremlin vorig jaar vergaande censuurwetgeving invoerde. Veel kritische Russische media zijn uitgeweken naar het buitenland. Toch werden buitenlandse journalisten tot nu toe doorgaans ontzien. Wel lopen ze vaak tegen problemen aan, zoals Volkskrant-correspondent Tom Vennink die in 2021 Rusland werd uitgezet vanwege ‘administratieve fouten’.