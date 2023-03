Als de pastoor met pensioen gaat

‘Gedenk dat gij stof zijt, en tot stof zal wederkeren”, zegt pastoor John van Oss met nadruk. Charles Leta herhaalt: „Gedenk dat gij… Gedenk dat gij stof zij…” „Dat gij stof zijt”, herhaalt Van Oss, „zijt.” „Is dat Limburgs?”, vraagt Leta. „Nee, dat is heel oud Nederlands.” Leta knikt en waagt nog een poging. „Gedenk dat gij stof zijt, en… Best lang hè. Ik zal het even opschrijven.”

In de warme documentaire Meneer Pastoor (EO) was donderdagavond te zien hoe tachtiger Van Oss, na grofweg zijn halve leven aan het roer te hebben gestaan van twee parochies in Zuid-Limburg, stukje bij beetje zijn taken overdroeg aan paters Leta en Stefan Musanai – beiden in de dertig, beiden afkomstig uit Indonesië. Hoogste tijd, dat wist Van Oss zelf ook wel. „Ik ben natuurlijk van een bepaalde leeftijd dat men gaat zeggen: het wordt tijd dat je eens wat anders gaat doen”, zei hij nuchter. „Of niks meer gaat doen.”

Toch bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan. In de ruim twee jaar dat filmmaker Gabrielle Provaas de ontwikkelingen in de Limburgse parochies volgde, kon Van Oss lange tijd het micromanagen niet laten. Kijkers zagen hem geroutineerd diensten leiden en zijn gebruikelijke rondjes maken langs de dorpsbewoners. Die vertelden hun geliefde meneer pastoor dan over een kleindochter die een nieuw hart had gekregen, maakten grapjes over oude paters en deelden hun zorgen. „We hebben in het Heuvelland een aantal parochies waar nu de pastoors weggaan”, zei een plaatselijke boekverkoper tegen Van Oss. „Ze zijn 85, 86. De vraag is: kunnen ze overal nieuwe pastoors krijgen?” „Ja ja”, knikte Van Oss, „het zijn allemaal bejaarden hè.”

Limburgse landschappen

Ook Van Oss ontkwam uiteindelijk niet aan zijn pensioen, dat liefdevol door Provaas in beeld werd gebracht. Hij had mazzel met zijn jonge opvolgers („Ik ben heel blij met ze”), die de kerkelijke rituelen met zichtbaar enthousiasme voortzetten. Baby’tjes werden nog altijd gedoopt, overledenen nog altijd gezegend. Zo veranderde er in Meneer Pastoor, vol sfeervolle beelden van trouwe kerkgangers en Limburgse landschappen die nog uren hadden mogen duren, veel en weinig tegelijk.

Eerder die avond toonde de Zembla-aflevering ‘De onhoudbare vogelgriep’ (BNNVARA) hoe zich ook in de viruswereld verrassend veel en weinig tegelijk voltrok, al waren het onderwerp en de beelden hier – zacht uitgedrukt – een stuk minder gemoedelijk. Videomateriaal van de ene na de andere vogelgriepuitbraak vulden het scherm, tot je als kijker weinig anders kon doen dan je ogen sluiten en wachten tot de ellende weer heel even uit zicht was. De herhaling van verhalen over zieke vogels en klinische termen als „ruimen” voelde eindeloos, maar wilde niet wennen.

Inmiddels past het vogelgriepvirus zich ook nog eens voortdurend aan aan zoogdieren in de natuur, meldde hoogleraar Pluimveegezondheid Sjaak de Wit. „Dat is een ontwikkeling die me niet geruststelt.” Voor de zekerheid benadrukte de voice-over maar even waarom ook de kijker zich zorgen moest maken, mocht die zelf het linkje nog niet hebben gelegd: „Er gaan steeds meer alarmbellen af, want dit is een ontwikkeling die we nog kennen van corona.” Tegen de tijd dat viroloog en vogelgriepexpert Thijs Kuiken aan het woord kwam, waren bij deze kijker de gemoederen al dusdanig hoog opgelopen dat ze niet eens meer kon genieten van de uitstekende achternaam-beroepcombinatie (zonde). Als het virus zich verder blijft ontwikkelen, „dan komt het dichterbij een variant die efficiënt van mens op mens over kan gaan en een uitbraak bij mensen kan veroorzaken”, aldus Kuiken. „En dan ben je dichterbij een epidemie – of zelfs een pandemie, als je er niet op tijd bij bent.”

“Gedenk dat gij stof zijt…” Ach, Leta had er goed aan gedaan het op te schrijven.

vervangt vandaag Rinskje Koelewijn