35 doden in Indiase stad Indore door instorting vloer boven waterput

In de centraal-Indiase stad Indore zijn donderdag 35 mensen omgekomen doordat een vloer boven een waterput in een tempel instortte. Dat melden internationale persbureaus. De vloer, die bestond uit ijzeren roosters en tegels, werd gelegd nadat de put jaren geleden buiten gebruik raakte en stortte in omdat te veel mensen er tegelijk op stonden. Lokale autoriteiten eisten afgelopen januari, tevergeefs, nog dat de tempeleigenaren de putafdekking vanwege instortingsgevaar zouden verwijderen.

De mensen in de tempel vierden het jaarlijkse hindoeïstische festival Rama, onder meer met een vuurritueel. Tientallen mensen vielen door de instorting in de met een laag water gevulde put, waarna ze werden bedolven onder puin. Het hoge dodental lijkt ook het gevolg van late hulp, aangezien de eerste ambulance pas een uur na het incident aan zou zijn gekomen bij de tempel. Uiteindelijk probeerden bijna 140 reddingswerkers de mensen met touwen en ladders uit de put te trekken. Door de grote hoeveelheid puin verliepen de reddingacties moeizaam.

Lokale autoriteiten gaan onderzoeken waarom de vloer niet werd verwijderd, ondanks de opdracht die zij daartoe gaven. Reddingswerkers proberen nog steeds mensen uit de put te halen, terwijl inmiddels zestien mensen in het ziekenhuis liggen. Premier Narendra Modi condoleerde de nabestaanden van de slachtoffers.