Wie knipt steeds de internetkabels van Taiwan door?

Een Taiwanese eilandengroep voor de kust van het Chinese vasteland zit al maanden zonder internet, nadat twee cruciale internetkabels onder zee kapot zijn gegaan. Was het sabotage van China of was het een haai? Redacteur Wieland van Dijk ziet hoe in Taiwan - maar ook daarbuiten - de zorgen groeien over deze kwetsbare, onderzeese, infrastructuur.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl