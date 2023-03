Waarom we met z’n allen blijven vliegen

Edwin (53)

„We hadden zo genoeg van dat kamperen in Nederland tijdens die verschrikkelijke coronajaren. Nu wilden we weer eens ver weg. We gaan drie weken naar Bonaire, een heerlijk vooruitzicht. We doen al genoeg voor het milieu, en mag je misschien ook nog een beetje genieten?!”

Barbara (77)

„Ik ben al wat ouder en weet niet hoelang ik nog fit genoeg ben om te reizen. Daarom ga ik dit jaar in elk geval nog één keer ver weg: op groepsreis naar Costa Rica, ik wil die prachtige natuur ervaren en tropische vogels zien. Daarna zal ik misschien wel nooit meer vliegen, dus ik voel me daar niet schuldig over, nee. Op andere vlakken doe ik genoeg.”

Bart (57)

„Eind deze maand pak ik voor het eerst deze eeuw het vliegtuig. Vanaf mei zal ik helaas niet meer kunnen opscheppen over mijn smetteloze staat van dienst wat betreft vliegvakanties deze eeuw. Ik heb wel eerst goed gekeken of Andalu-sië binnen mijn beschikbare tijd met de trein te bereiken was.”

Pauline Prior

„Ik ga naar Zuid-Spanje, daar hebben ze nog kunstenaarsdorpen nu in Nederland makers worden weggejaagd. Het zijn wel nogal hippieachtige oorden in de bergen. Met de trein is er nauwelijks te komen en de auto is vele malen duurder vanwege de tolwegen in Frankrijk, dus het wordt het vliegtuig. En naar Suriname kan ik niet te voet, per boot of per trein. Ik ga erheen voor een onderzoeksproject, een spannend avontuur. De vliegreis duurt maar negen uur en is meestal erg gezellig.”

Illustratie Lotte Dijkstra

Djoe Lan Tan (57)

„Alles wat ik met de trein kan doen (weekendje Londen bijvoorbeeld) doe ik met de trein, maar dan nog vlieg ik twee keer per jaar. Ik probeer dat voor mijn eigen gevoel te compenseren: ik sus mijn geweten door alleen nog maar tweedehandskleding te kopen. Ook eet ik doordeweeks geen vlees meer. Binnenkort ga ik op vliegvakantie naar Hongkong met mijn kinderen. Eindelijk. Ik wilde ze al heel lang laten zien waar ik met hun vader twee jaar heb gewoond, maar er kwam elke keer iets tussen (afstuderen, corona, et cetera). En nu is het over twee weken dan eindelijk zover: met vliegschaamte het vliegtuig in.”

Fransje (61)

„Ik ga binnenkort met twee vriendinnen naar Spanje. Een van hen heeft daar een vakantiehuis en dat wil ik nu eindelijk weleens zien. Dat waren we al jaren van plan. Het is er echter nooit van gekomen. Afgelopen jaren nauwelijks weggeweest, dus nu mag het wel. Zoiets gebruik je dan als excuus. Je denkt tegenwoordig langer na voordat je met het vliegtuig gaat. We zouden wel willen, maar krijgen het niet voor elkaar om het anders te regelen, daar is het te ver voor. We werken allen en kunnen er niet zomaar een maandje tussenuit.”

Peter (56)

„Door corona kon er een tijdlang bijna niets. Nu zijn onze kinderen het huis uit en wilden mijn vrouw en ik eindelijk wel weer eens een leuk stedentripje samen doen. Rome is voor zo’n korte vakantie echt te ver om te rijden, dus het werd vliegen.”

Illustratie Lotte Dijkstra

James (44)

„We vliegen volgende week naar Parijs. Dat bleek toch goedkoper dan met de trein. Je moet ver van tevoren boeken om een goedkoop ticket te krijgen. Als je last minute wil, blijft eigenlijk alleen vliegen over. Ik vind het wel prima zo. Schuldig voel ik me niet, we gaan niet elke maand vliegen of zo.”

Arthur (59)

„We gaan vliegen naar Ibiza, hoe moet je anders? We willen dit voorjaar ook nog een weekendje naar Londen, misschien dat we dan met de trein kunnen. Maar niet als het duurder wordt, dan boek ik toch weer een vlucht.”

Hayat (31)

„Ik ga met vriendinnen naar Florence. Twee dagen in de auto zitten, en ook weer twee dagen terug, dat zien we gewoon niet zitten. Met het vliegtuig sta je na een paar uur al in de stad.”

Amy (28)

„Ik ben vorig jaar met de Thalys naar Parijs gegaan en het jaar daarvoor in Nederland gebleven. Dus ik ben al goed bezig geweest qua vakanties, vind ik. Nu wil ik eindelijk een keer naar Turkije, dus ja: dat wordt vliegen.”

Henk (42)

„Ik wil mijn hele leven al een keer naar Cuba, met die mooie oude auto’s. Ik vind niet dat ik daar niet heen zou mogen, ik doe al veel voor het milieu. Ik scheid mijn afval, heb mijn huis geïsoleerd, koop straks een elektrische auto. Dan gun ik mijzelf wel een keer zo’n droomvakantie.”

Christien (70)

„Ik ging vroeger minstens één keer per jaar op vliegvakantie, met een groepsreis mee, de natuur in. Maar nu denk ik er meer over na. Ik vind niet dat ik niks meer mag, maar heb met mezelf afgesproken dat ik vanwege het klimaat nog één keer in de drie jaar mag vliegen. Die andere jaren zoek ik iets wat dichter bij huis is. Duitsland is ook prachtig.”

Su Tomesen (52)

„We gaan dit jaar met de trein naar Bilbao in Spanje, is het plan – vorig jaar gingen we met de trein naar Venetië. Sinds 2019 kan ik het niet meer ‘verkopen’ aan mezelf en mijn netwerk (via de socials) om binnen Europa met het vliegtuig te gaan. Ik heb al zóveel gevlogen. Wel heb ik één uitzondering gemaakt: in de herfstvakantie van 2021 ging ik met mijn dochter naar Lissabon met het vliegtuig. Net als 2 miljoen andere Nederlanders las ik later, toen dacht ik wel: oei. Waarschijnlijk ga ik in de winter van 2023 of anders zomer 2024 naar Indonesië voor een vervolg-kunstproject. In Indonesië liggen ook de roots van mijn man en kind, en nu ook van mij. In principe geldt: áls we gaan vliegen, gaan we lang: minstens vijf weken.

Dido (65)

„We zijn dit jaar met het vliegtuig naar de Litouwse stad Vilnius gevlogen om onze dochter op te zoeken. Een ander vervoermiddel werd heel erg lastig en zou te lang gaan duren. Daarna met de bus naar Warschau (treinen gaan alleen in het weekend) en met de trein naar Berlijn en vandaar weer naar Amsterdam. Dit allemaal omdat we zo min mogelijk binnen Europa willen vliegen. Sowieso willen we liefst niet vliegen, maar ja, ik ga soms wel naar Indonesië voor werk.”

Bertie van der Linden (59)

„Wij kiezen nu voor een vakantie met de trein of auto in combinatie met wandelen. We zijn twee jaar geleden naar de Canarische Eilanden gevlogen en nu wil ik voorlopig niet vliegen. Ik schaam me al langer voor het vliegen, maar nu het echt duidelijk is dat het klimaat opwarmt door ons gedrag, heb ik er nog meer moeite mee. Toch zweer ik het niet helemaal af, want ik zou zo graag naar de Azoren gaan om daar te wandelen. Voor mezelf ligt de grens bij eens in de drie à vier jaar vliegen. Volkomen arbitrair natuurlijk, maar zo schipper ik tussen mijn principes en mijn dromen.”

De meeste geïnterviewden wilden om redenen van privacy niet met hun achternaam geciteerd worden.