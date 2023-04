Voor volle pruillippen ga je naar de chirurg

De jonge vrouw die in café Dudok tegenover me zit is prachtig. Ze laat foto’s van zichzelf zien in een recente fotoshoot voor Rotterdams duurzame-tassen-icoon Susan Bijl. Het is de dochter van een vriendin, en hoewel ik weet dat het al even ‘in’ is en onder beauty-conscious jongeren volkomen aanvaard, kan ik het toch niet nalaten. „Het lijkt net alsof je héél erg schrale lippen hebt.” Oogrol. De opmerking over seks-opblaaspoppen houd ik voor me.

Ze heeft namelijk iets gedaan dat talloze meisjes en jonge vrouwen dagelijks doen: met lippotlood een rand tekenen buiten het rode deel van de lippen, en die opvullen met lippenstift. Dan mag het van veraf lijken alsof je lippen écht zo groot zijn, van dichtbij hou je niemand voor de gek. Maar dat ís het hem juist; dat hoeft ook helemaal niet. Natuurlijke volle lippen zijn sinds de alomtegenwoordigheid van bijvoorbeeld de Kardashians allang niet meer het doel. Juist het nastreven van een openlijk onrealistisch schoonheidsideaal is het nieuwe normaal.

Wat gepaard gaat met die emancipatie van kunstmatigheid is een flinke toename van het aantal ingrepen, ook bij jongeren. Hoeveel precies is onduidelijk: de cosmetische industrie is berucht terughoudend met het geven van cijfers. Het Erasmus MC zocht uit dat in 2019 een op de 41 vrouwen fillers hadden laten inspuiten: van de 162.702 filler-ingrepen dat jaar (een stijging van 17,5 procent ten opzichte van 2016) was de clientèle grotendeels vrouwelijk, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Natuurlijk gingen niet ál die fillers in de lippen, maar een groot deel wel, kunnen we aannemen – te oordelen naar aantal pronte pruillippen in het straatbeeld.

Inmiddels wint ook een andere ingreep snel aan populariteit: de liplift. Daarbij haalt een chirurg direct onder de neus een stuk huid weg in de vorm van een vlakke w, of, om in Amerikaanse beeldtaal te blijven, een bullhorn. Daardoor wordt het filtrum, het stukje tussen je neus en lip korter en kantelt de lip een beetje naar buiten. De bovenlip lijkt dan groter omdat er meer roze te zien is dat eerst rustig in het donker leefde – een deel binnenband wordt buitenband, zeg maar.

De ingreep was vooral bedoeld voor ouder wordende vrouwen

De ingreep is voor het eerst in 1981 uitgevoerd, en was vooral bedoeld voor ouder wordende vrouwen. Die ruilen immers met het klimmen der jaren hun wulpse, volle lippen in voor zuinige streepjes, omdat allengs het lipweefsel slinkt en verslapt. Het is niet voor niets dat een relatief kort filtrum geldt als mooi-want-jong, net als volle lippen. De ingreep sloeg alleen niet echt aan, vanwege de zichtbare littekens onder de neus en omdat soms de neusvleugels permanent meer opengesperd stonden. Maar de beroepsgroep studeerde vlijtig voort, en met het verbeteren van de techniek (‘the deep plane lift!’) zijn littekens minder zichtbaar en schijnt het resultaat de rest van het gezicht meer ongemoeid te laten.

Nu is de vraag natuurlijk of dit aanslaat bij de jonge vrouwen die naar de fillers en de botox grijpen of hun lippen met make up ‘overlinen’. In de VS is dat zeker het geval. Ook daar zijn cijfers moeilijk te vinden, maar klinieken melden een forse toename van de eigenlijk voor oudere mensen bedoelde liplift bij vrouwen tussen de 20 en 40. Het is op termijn goedkoper; fillers kosten tussen de 300 en 600 euro (hoewel er ook voor 175 geadverteerd wordt) en gaan minder dan een jaar mee. Liplifts zijn permanent en worden in Nederland voor 1.300 euro aangeboden.

Maar er zijn zó veel vragen. Hoe ziet een brede lach eruit nadat de lip omhoog getrokken is? En als je dit doet als je 20 bent, hoe ziet dat er dan uit als de menopauze toeslaat? Gelukkig zijn cosmetisch chirurgen eindeloos creatief. Ja, schrijft een grote Amerikaanse kliniek, het is denkbaar dat een toch al tandenrijke lach wordt verergerd. Maar gelukkig kan je dan gewoon je tanden laten inkorten.