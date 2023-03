Von der Leyen wil de EU niet afkoppelen van China

Europa moet zich niet afkoppelen van China, maar zich wel indekken tegen de politieke en economische risico’s die de steeds assertievere houding van China met zich brengt. Dat zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een uitvoerige toespraak over de relatie met China aan de vooravond van een bezoek aan Beijing.

De EU moet niet opteren voor ‘de-coupling’, zoals in de VS wordt bepleit, de EU moet opteren voor ‘de-risking’, aldus Von der Leyen.

Het gaat er volgens haar vooral om onderscheid te maken tussen handel waaraan geen risico’s verbonden zijn, en handel in gevoelige technologie die China voor militaire doeleinden kan inzetten, of bijvoorbeeld voor het bespioneren van de bevolking. De Europese Commissie onderzoekt of handel in een beperkt aantal gevoelige technologieën systematisch gescreend moet worden. Het gaat dan onder ander om biotechnologie, AI, robotica, quantum computers en micro-elektronica.

Ook riep ze de lidstaten op zoveel mogelijk samen op te trekken om de Chinese verdeel-en-heers-tactiek te dwarsbomen. Von der Leyen reist volgende week samen met de Franse president Emmanuel Macron naar Beijing. Haar toespraak is ook bedoeld als een soort gezamenlijk script waar Europese regeringsleiders in hun contacten met China uit kunnen putten. Deze week bezoekt de Spaanse premier Beijing en er staan ook Duitse en Italiaanse visites gepland.

Harde lijn

De EU wordt onder druk gezet door Washington om de harde Amerikaanse lijn tegen China te volgen. Brussel wil bondgenoot VS niet voor het hoofd stoten, maar tegelijk opkomen voor het Europese belang en zoekt daarom een weg tussen de twee antagonistische supermachten.

In haar toespraak hield Von der Leyen enerzijds ruimte open voor overleg en samenwerking met China, maar schetste ze ook een vrij somber beeld over China’s houding op het wereldtoneel. China wil onder president Xi Jinping „in essentie het machtigste land ter wereld worden.”

Ze maakte ook duidelijk dat de relatie tussen China en Rusland van grote invloed zal zijn op de betrekkingen tussen China en de EU. Ze wees erop dat China ondanks de illegale invasie van Oekraïne toch goede betrekkingen met Moskou onderhoudt. Over een Chinees ‘vredesplan’ voor Oekraïne zei ze dat elk plan dat Rusland controle geeft over geannexeerde gebieden „simpelweg geen levensvatbaar plan is.”