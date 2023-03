Vitesse bereikt akkoord met stadioneigenaar, blijft tot zeker 2030 in Gelredome spelen

Vitesse en stadioneigenaar Nedstede hebben een akkoord bereikt over de speelrechten van voetbalstadion Gelredome. De Arnhemse voetbalclub meldt donderdagavond dat de twee partijen akkoord zijn over de voorzetting van de huurovereenkomst tot in ieder geval 2030. Daarmee komt een einde aan een slepend juridisch conflict, waarbij de proflicentie van Vitesse op het spel stond.

De tijd begon te dringen voor Vitesse: voetbalbond KNVB wilde voor 11 april duidelijkheid of de club in het komende voetbalseizoen nog over een stadion zou beschikken. De Arnhemse Eredivisieclub had de huur van het Gelredome per eind september opgezegd in de hoop een lagere huursom af te kunnen dwingen dan de huidige 2 miljoen euro per jaar. Eigenaar Nedstede ging echter niet akkoord met het door Vitesse voorgestelde bedrag voor de komende twintig jaar.

Het conflict mondde uit in een juridische strijd, waarbij Vitesse claimde een permanent speelrecht in het Gelredome te hebben. Vanwege de naderende deadline had de club een turbospoedappèl aangevraagd bij het Gerechtshof, nadat het in februari al een kort geding verloor die draaide om de verlenging van het huidige huurcontract met één jaar. Als gevolg van het akkoord tussen Nedstede en Vitesse worden alle lopende gerechtelijke procedures per direct beëindigd, schrijft de club in een verklaring.

Licentie

Tegen welke prijs Vitesse in het nieuwe contract het Gelredome huurt, is niet bekendgemaakt. Interim-directeur Peter Rovers zegt opgelucht te zijn. „Er is nu eindelijk duidelijkheid en daarmee ook rust rond dit dossier gekomen, ook in het kader van de licentievoorwaarden.”

Met het oplossen van de stadionkwestie is Vitesse nog niet van alle hoofdpijndossiers af. Woensdag meldde de Britse krant The Guardian op basis van gelekte documenten dat de Russische oligarch Roman Abramovitsj de overname van de club met een lening van 117 miljoen euro zou hebben gefinancierd, iets wat door de club meermaals werd ontkend en door de KNVB in twee eerdere onderzoeken niet kon worden vastgesteld. Mocht blijken dat de licentiecommissie van de KNVB destijds „verkeerd en/of onjuist is geïnformeerd”, dan kan deze volgens een KNVB-woordvoerder alsnog sancties opleggen.

