Tenminste 31 doden bij brand op Filippijnse veerboot

Tenminste 31 mensen zijn donderdag omgekomen bij een brand op een veerboot in de Filippijnen. In totaal waren er zo’n 250 opvarenden op de boot. Dat meldt de gouverneur van de provincie Basilan aan internationale persbureaus. Er worden nog minstens zeven mensen vermist.

De Filippijnse kustwacht, marine en vissersbootjes zijn uitgerukt om te hulp te schieten. Samen hebben zij honderden mensen uit het water weten te redden. De boot is naar de kust gesleept, waar kustwachtpersoneel het wrak doorzoekt. Ze troffen in de goedkoopste hutten van het schip tot nu toe achttien lichamen aan van mensen die zijn omgekomen door de vuurzee.

Filippijnse scheepsrampen veelvoorkomend

„Sommige van de passagiers werden wakker door het tumult die ontstond door de brand”, zo zei gouverneur Jim Hataman van de provincie Basilan tegen persbureau AP. Een deel van hen sprong vanaf zo’n drie meter hoogte het water in.

Scheepsongelukken komen veel voor in de Filippijnen door een combinatie van slechte weersomstandigheden, verkommerde boten en slechte veiligheidscontroles. Filippijnse boten worden bovendien meer dan eens op onveilige wijze volgestopt met mensen. Of dat ook het geval was bij het schip dat donderdag in brand vloog, is niet bekend.

De ergste scheepsramp tijdens vredestijd ter wereld vond ook plaats in de Filipijnen. In 1987 botste de veerboot Dona Paz tegen een olietanker. Waarschijnlijk kwamen meer dan 4.300 mensen om.