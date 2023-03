‘Spectaculaire’ toename jonge museumbezoekers in eerste kwartaal 2023

Het aantal kinderen en jongeren dat musea bezoekt, is het eerste kwartaal van dit jaar sterk gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dat maakt de Museumvereniging donderdag bekend naar aanleiding van bezoeken met de museumjaarkaart. Die pas wordt door ruim 1,4 miljoen mensen gebruikt. In het eerste kwartaal van 2023 gingen kinderen tot 13 jaar driemaal zo vaak naar het museum als in 2019, het jaar voor de coronacrisis. Jongvolwassenen tussen de 19 en 25 jaar gingen dit kwartaal twee keer zo vaak naar het museum als toen.

De toename in het aantal jongere bezoekers viel al op in de museumwereld, zegt directeur van de Museumvereniging Vera Carasso, maar dat die „zo spectaculair zou zijn, dat gaat onze verwachtingen te boven”.

Vervreemdend succes

Musea die doorgaans geschikt zijn voor jongeren trekken de kar. Zoals het interactieve Amsterdamse wetenschapsmuseum Nemo en het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Een woordvoerder van Naturalis bevestigt dat het museum vorig jaar een recordaantal bezoekers heeft ontvangen. Waardoor dat precies komt, heeft het museum nog niet laten onderzoeken. Maar de belangstelling is onmiskenbaar, en voor Naturalis zelfs wat vervreemdend. In 2019 werd het museum na een verbouwing heropend en in 2020 zou het zijn tweehonderdste verjaardag met veel spektakel vieren. Dat kon niet doorgaan door de coronapandemie, waardoor Naturalis dacht dat zijn grootschalige marketingcampagne niets meer zou opleveren. Desondanks was de belangstelling in 2022 al groter dan ooit.

Maar ook musea die niet toegespitst zijn op het jongere museumpubliek raken steeds meer in trek bij die doelgroep. Volgens Carasso hebben veel musea de afgelopen tijd meer ingezet op het aantrekken van jongeren door het aanbod geschikt te maken voor alle leeftijden. Ook heeft haar eigen Museumvereniging via onder meer sociale media ingezet op het bereiken van de jongere doelgroep. Volgens Carasso lonen die gerichte campagnes vanuit de museumwereld. Zowel de Museumvereniging als Naturalis dichtten het museumsucces niet volledig toe aan hun eigen marketing. Ze denken dat de toename ook goed kan komen doordat de coronapandemie heeft bijgedragen aan de toegenomen interesse bij jongeren.

Onderaan de streep tevreden

De totale groei in het aantal museumbezoeken is lager dan die onder jongeren alleen: tot nu toe 7 procent in vergelijking met 2019. Dat komt doordat het ‘traditionele museumpubliek’, zestigplussers met veel tijd, veel minder vaak komt opdagen dan voor de coronapandemie. Het lijkt erop dat hun bezoekersaantallen zijn geslonken met 15 procent. Carasso „wil natuurlijk iedereen terug in het museum hebben”, maar is onderaan de streep vooral tevreden met de bezoekersontwikkelingen van de afgelopen tijd.

De Museumkaart, die nog nooit zoveel werd gebruikt, is representatief voor de algemene Nederlandse museumganger. De kaart, waarmee bezoekers 450 musea kunnen bezoeken zonder entree te betalen, wordt amper door buitenlandse toeristen gebruikt. Zij blijven, net als ouderen, vaker weg uit de musea dan voor de coronapandemie. Het Rijksmuseum in Amsterdam trok daardoor vorig jaar bijvoorbeeld zo’n 1,7 miljoen bezoekers, tegenover 2,7 miljoen in 2019.