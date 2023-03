Amerikaanse journalist opgepakt in Rusland vanwege ‘spionage’

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Amerikaanse journalist van The Wall Street Journal opgepakt in Jekaterinenburg. Dat maakte de dienst donderdag bekend. Volgens de FSB spioneerde de journalist, Evan Gershkovich genaamd, voor de Amerikaanse overheid. De Ruslandcorrespondent had een accreditatie van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om in Rusland te werken. The Wall Street Journal en de Amerikaanse overheid hebben nog niet gereageerd op de arrestatie.

Gershkovich zou „informatie hebben verzameld aangaande een staatsgeheim over de activiteiten van de ondernemingen van het Russische militair-industrieel complex” in opdracht van de Verenigde Staten. Gershkovich deed journalistiek onderzoek naar het Wagner-huurlingenleger. Hij schreef de afgelopen tijd veel over de oorlog in Oekraïne. Als Gershkovich wordt aangeklaagd en veroordeeld voor spionage, kan hij tot 20 jaar celstraf krijgen.

De vrije journalistiek in Rusland is sinds het Kremlin vorig jaar vergaande censuurwetgeving invoerde praktisch afgeschaft. Veel kritische Russische media zijn uitgeweken naar het buitenland. Buitenlandse journalisten kunnen doorgaans in relatieve vrijheid hun werk doen. Toch werd Volkskrant-correspondent Tom Vennink in 2021 Rusland uitgezet vanwege ‘administratieve fouten’ die hij zou hebben gemaakt.

Russische gevangenen in de VS en Amerikaanse gevangenen in Rusland zijn in het verleden vaker een twistpunt geweest tussen de twee landen. Af en toe vindt er na lange onderhandelingen een gevangenenruil plaats. De Amerikaanse basketballer Brittney Griner, die in Rusland vastzat vanwege het bezit van cannabisolie, werd in december bijvoorbeeld geruild voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Bout werd in 2011 in New York veroordeeld voor smokkelen van wapens naar conflictgebieden.