Persalarmen ambulancediensten vanaf april afgelopen, brandweer en politie tippen media nog wel

Journalisten blijven voorlopig nog meldingen ontvangen als de politie en brandweer uitrukken. Dat laat minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) donderdag weten in een verklaring. Eerder werd bekend dat de actieve persalarmering vanuit de politie- en brandweermeldkamer per 1 april zou worden stopgezet, waarmee een significant deel van bruikbare tips voor media weg zou vallen. „Het stopzetten raakt een grote groep journalisten en persfotografen”, aldus Yeşilgöz.

Meldingen van de inzet van ambulances worden niet langer naar media gestuurd. Die maatregel, die per 1 april in gaat, wordt genomen om te voorkomen dat het medisch beroepsgeheim in het geding. Het stoppen van persalarmering was het gevolg van bezwaren vanuit de ambulancezorg. Wanneer bepaald letsel gekoppeld kan worden aan een persoon of een adres en dit actief door de overheid wordt gedeeld, kan dat een inbreuk zijn op de privacy, zo oordeelde de landsadvocaat. Dus kondigde minister Yesilgöz eind vorig jaar aan per 1 april 2023 deze ‘service’ aan 112-journalisten te stoppen.

Eerder hadden mediaorganisaties zich verzet tegen de voorgenomen stopzetting van de persalarmeringen. Journalistenvakbond NVJ is in onderhandeling met het ministerie over een alternatief, bijvoorbeeld een meer gesloten systeem waarbij alleen journalisten met een bijzondere perskaart worden bediend van meldingen vanuit de politie, brandweer en veiligheidsregio’s.

