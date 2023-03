Oud-president Trump aangeklaagd voor betalen van zwijggeld aan Stormy Daniels

Oud-president Donald Trump is donderdag aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels. Dat meldt The New York Times. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een voormalige of zittende Amerikaanse president strafrechtelijk is vervolgd.

Een jury in het New Yorkse Manhatten heeft tot de vervolging besloten. Wat de specifieke aanklachten zijn is nog niet duidelijk, maar dat zal in de komende dagen bekendgemaakt worden, aldus The New York Times.

Trump zou in 2006 seks gehad hebben met Stephanie Clifford, zoals Daniels in het echt heet. Trumps advocaat Michael Cohen zou in 2016 130.000 dollar zwijggeld hebben betaald aan haar, ten tijde van Trumps verkiezingscampagne. De oud-president ontkent zelf alle beschuldigingen.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van hoofdofficier Alvin Bragg uit New York. Eerder werd Trumps voormalige advocaat Michael Cohen al voor de kwestie veroordeeld. Hij fungeert nu als de belangrijkste getuige tegen Trump.