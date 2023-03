Oud-president Bolsonaro keert terug naar Brazilië en gaat daar toch niet oppositie leiden

De voormalige president van Brazilië Jair Bolsonaro gaat toch niet de oppositie leiden tegen de huidige linkse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Dat heeft hij woensdagavond gezegd tegen CNN Brasil, voordat hij op een vlucht stapte naar Brazilië. Bolsonaro keert donderdag voor het eerst terug naar zijn land sinds zijn verkiezingsnederlaag in oktober vorig jaar.

Bolsonaro kondigde begin dit jaar nog aan terug te keren om „de rechtse beweging” in zijn land te gaan leiden. Daarvan is hij nu teruggekomen: hij zei „geen enkele oppositie” te zullen leiden, maar zijn extreemrechtse conservatieve liberale partij te gaan adviseren in de oppositie. „Ik zal mijn partij helpen als iemand met ervaring”, zei hij, „met wat ze maar willen”. Verder voegde Bolsonaro toe dat hij van plan is om door Brazilië te reizen om zijn partij te helpen bij lokale verkiezingen die volgend jaar plaatsvinden.

Afgelopen oktober verloor de oud-president de verkiezingen van sociaaldemocraat Lula da Silva. Aanvankelijk erkende hij de nederlaag niet en suggereerde dat zijn opvolger door verkiezingsfraude had gewonnen. Vlak voordat de nieuwe president Lula werd beëdigd, trok Bolsonaro zich terug in de Amerikaanse staat Florida. Daar verbleef hij tot nu toe.

Bolsonaro wordt ervan beschuldigd vanuit zijn verblijfplaats in de Verenigde Staten gewelddadige antidemocratische protesten aan te jagen. Op 8 januari vielen aanhangers van de oud-president overheidsgebouwen binnen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia, uit onvrede over de verkiezingsuitslag.

Lees ook: Sociale media speelden grote rol bij geweld in Brasilia