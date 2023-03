Onderzoek: afschaffing btw op groente en fruit duur en ingewikkeld

Het verlagen van het btw-tarief op groente en fruit naar nul procent is juridisch ingewikkeld, kost veel geld en levert weinig gezondheidswinst op. Dat blijkt uit een rapport van SEO Economisch Onderzoek, bevestigen bronnen woensdag aan NRC na berichtgeving door RTL Nieuws. De uitkomst van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën, zet de plannen van het kabinet om de btw in 2024 van negen naar nul procent te verlagen onder druk.

Om gezond eten te stimuleren heeft het kabinet in het regeerakkoord het streven opgenomen de btw op groente en fruit naar nul terug te brengen. Daarvoor moest eerst worden vastgesteld welke producten onder het nultarief zouden gaan vallen en welke niet. Volgens premier Mark Rutte (VVD) was dat zo makkelijk nog niet. In de Eerste Kamer haalde hij vorig jaar een potje pastasaus als voorbeeld aan: moet de btw op bewerkte groenten en fruit ook worden afgeschaft?

De onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek stellen nu dat elke mogelijke variant waarschijnlijk leidt tot juridische discussie van producenten die vinden dat ze ook onder het nultarief moeten vallen, schrijft RTL Nieuws. Ook zal de verkoop van groente en fruit maar „beperkt” toenemen, in het gunstigste geval met 4 procent. Tegelijk kost de afschaffing van het btw-tarief de Nederlandse schatkist jaarlijks tussen de 550 en 950 miljoen euro.

Als alternatief voor het nultarief opperen de onderzoekers onder meer een hogere belasting op ongezond voedsel, een zogeheten suikertaks of vettaks. Dit zou ertoe moeten leiden dat consumenten minder ongezonde voeding kopen en producenten hun producten gezonder maken. Ook voorlichtingscampagnes en restricties op reclame voor ongezond voedsel worden in het rapport aangedragen om gezond voedsel te promoten.

Staatssecretarissen Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) en Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie) hebben nog niet gereageerd op het onderzoek. Hun reactie wordt voor de zomer verwacht.

Nieuwsbrief NRC Economie Krijg elke werkdag om 12 uur een persoonlijke selectie van het economische nieuws van de dag van een van onze redacteuren. Inschrijven