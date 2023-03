Nederlandse psychiaters betuigen spijt voor leed lhbti-gemeenschap in verleden

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) betuigt spijt voor het leed dat ze mensen uit de lhbti-gemeenschap in het verleden heeft aangedaan. Dat maakte voorzitter Niels Mulder donderdag bekend tijdens het Voorjaarscongres van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in Maastricht tegenover vertegenwoordigers van de gemeenschap.

In Nederland is de pathologisering van mensen die qua seksualiteit of genderidentiteit buiten de norm vielen, lange tijd een gangbare praktijk geweest. Mensen die niet hetero of cisgender waren werden in de sector lang als ziek beschouwd en zo ook behandeld. „We erkennen dat deze pogingen te veranderen wie iemand ten diepste is veel leed en psychische schade hebben aangericht”, aldus Mulder.

Veel mensen uit de lhbti-gemeenschap kregen in het verleden te maken met onder meer conversietherapie en slecht toegankelijke zorg. Met de spijtbetuiging wil de NVvP naar eigen zeggen „actief het leed erkennen” dat ze binnen de gemeenschap heeft veroorzaakt. De verklaring moet het bewustzijn over de „pijn van het verleden” bij psychiaters vergroten.

Stigma

De beroepsvereniging wil ook de „verantwoordelijkheid nemen” om werk te maken van inclusieve en sensitieve zorg in de toekomst. NVvP-voorzitter Mulder hoopt zo „bij te dragen aan vermindering van stigma en discriminatie van lhbtiq+-personen in de samenleving”. Want, benadrukt Mulder „door de stress die veel mensen als minderheid ervaren en het gebrek aan acceptatie kunnen lhbtiq+-personen wel meer psychische klachten hebben”.

Deze erkenning beschouwt het COC Nederland als een belangrijke stap zodat de „schaduw uit het verleden uit de behandelkamer verdwijnt”. „Van pathologiseren tot castratie en zogenaamde genezing, het zijn littekens in mensenlevens en de regenbooggemeenschap”, aldus woordvoerder Philip Tijsma. Voor Transgender Netwerk Nederland is betekenisvol dat de vereniging voor psychiaters nu duidelijk afstand neemt van dat verleden. Voorzitter Remke Verdegem: „Genderdiverse mensen hebben lang te horen gekregen dat ze psychisch niet in orde zouden zijn, juist ook van psychologen en psychiaters.”

