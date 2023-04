Looplamp van de Franse ontwerper matali crasset

Of ze meubels ontwerpt voor het Franse ministerie van Cultuur of voor Ikea, het handschrift van de 57-jarige matali crasset (zonder hoofdletters) is heel herkenbaar: oorspronkelijk, kleurrijk en buitengewoon praktisch.

De Franse industrieel ontwerper, al decennia te herkennen aan haar Jeanne d’Arc-achtige pagekapsel, ging na een opleiding aan een Parijse industriële hogeschool aan de slag bij de studio van Philippe -Starck, de beroemde Franse ontwerper. Vijf jaar later begon ze met haar echtgenoot een eigen ontwerpstudio. In het interview in dit nummer zegt ze dat het tijd was om op eigen benen te staan.

Mobiliteit is een kenmerk van veel ontwerpen van crasset. Neem haar logeerbed Als Jim naar Parijs komt (1998): een oprolbaar matras, inclusief lamp en wekker. Voor Ikea ontwierp crasset diverse mobiele objecten. Zoals het dienblad Tray (2014), een moderne variant van de dienbladen met handvat zoals in Turkse theehuizen. Of de Nomade (2017), een looplamp met led-verlichting die, met opgeladen accu, uren kan branden zonder netspanning. Draagbare spoorweglantaarns inspireerden haar tot het ontwerp.

Af en toe wordt Ikea verweten symbool te staan voor overconsumptie en de wegwerpmaatschappij. Dat geldt geenszins voor crassets ontwerpen. 1stDibs, de advertentiesite voor de rijken, biedt diverse Nomade-lampen aan voor bedragen tot wel 750 euro.

Carl Bartels (66) uit Zevenbergsche Hoek bood de lamp aan op Marktplaats. Sinds 2004 handelt hij in tweedehands goederen. Het zoeken naar verkoopbare spullen noemt hij het leukste onderdeel van zijn werk. De lamp vond hij in een tweedehands winkel. „Ik weet dat sommige Ikea-spullen waarde hebben. Dat zag ik bevestigd toen ik haar op Google opzocht. Was dus niet nodig; ik had op mijn intuïtie kunnen vertrouwen. Zo leer ik van elke aankoop.”

matali crasset-lamp Tot 15 april kunt u via ribbensgeeftdoor@nrc.nl laten weten waarom u deze lamp graag wilt hebben. De mooiste motivatie (maximaal 100 woorden) wint. In het volgende nummer maken we de winnaar bekend.

Spreukenbord Het spreukenbord ‘Oost-West Thuis-Best’ uit het vorige Magazine is voor Sacha Eikenboom-Menheere. Haar motivatie: „Mijn zus Marie-Louise is een ster in het verhaspelen van spreekwoorden. Als kind borduurde ze het spreekwoord ‘Oost Best, Thuis West’. Ik gun haar het bord, als eerbetoon aan haar eigenzinnigheid.”