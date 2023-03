‘Mijn favoriet is een glad wit tegeltje van 7,5 bij 15 centimeter’

In RTL4-programma Kopen zonder kijken maakt bouwdeskundige Bob Sikkes (57) samen met stylist Roos Reedijk interieurs die de grootste trends afvinken. „Badkamers met visgraattegels in malle kleuren en veel gouden of zwarte kranen”, zegt Sikkes. „Roos werkt met de trends van nu, zelf hou ik van interieurs die langer meegaan. Alles wat Roos op tv roept, is bij mijn architectenbureau Flow Works verboden.

„Zo’n trendy badkamer ziet er over een paar jaar uit als een Pinterest-plaatje uit 2021. Een badkamer neem je niet voor drie jaar. Kies gewoon een lekkere basic badkamer waarvan je denkt: die had ik tien jaar geleden al mooi gevonden.”

Iets dat volgens Sikkes nooit meer terug gaat komen is douchen in bad. „No way, Jose! Ik sloop het bad er liever uit om plaats te maken voor een grote inloopdouche, want dat is nog steeds trend nummer één en daar sta ik wel helemaal achter.”

Sikkes heeft een hekel aan volgepropte badkamers. „Je kunt beter één ding skippen: dat bad eruit, of een meubel met één wasbak, in plaats van twee.”

Zo’n trendy badkamer ziet er over een paar jaar uit als een Pinterest-plaatje uit 2021

Natuursteen is gewild en te gek, zegt hij, maar verkleurt snel. Je moet weten hoe je het schoonmaakt, keramisch is veel veiliger. En kies dan voor een tegel die gewoon een tegel is. Tegels die eruit zien als marmer zijn populair, maar je ziet meteen dat het nep is.”

Sikkes’ favoriet is een „glad wit tegeltje” van 7,5 bij 15 centimeter. „Dat gebruik ik al zolang ik me kan herinneren – ook in mijn eigen huis – en ik blijf het mooi vinden. Met rvs-kranen erbij heb je echt een tijdloze badkamer.”