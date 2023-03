Kan ik mijn zwangere nichtje vragen geen echofilmpjes te sturen?

Lees meer in NRC Magazine #17 Mijn familie woont verspreid door het land, waardoor we elkaar niet heel vaak zien. Door middel van een (grote) groepsapp blijven we op de hoogte van elkaars wel en wee. Nu is mijn nichtje zwanger. Regelmatig stuurt ze filmpjes door van haar echo’s. Zowel de klassieke variant als de moderne 3D-beelden komen voorbij. Ik ben natuurlijk hartstikke blij voor haar, maar ik vind het niet zo prettig op deze manier geconfronteerd te worden met de binnenkant van haar buik. Waarom voelen jonge aanstaande moeders de behoefte deze intieme beelden te delen? En kan ik haar vragen deze filmpjes niet meer te sturen? Vrouw, 34 jaar (naam bekend bij de redactie)

De vraag waarom een zwangere vrouw haar echo’s deelt is makkelijk te beantwoorden: ze kan haar geluk niet op. Misschien is dat ook wel het irritante, of zelfs het pijnlijke. Het geluk van de één kan het verdriet van de ander zijn. En zelfs als de beelden niet confronterend zijn, zit u er misschien gewoon niet op te wachten – hoewel er in sommige WhatsApp-groepen wel intiemere beelden langskomen dan ‘de binnenkant van een buik’. Het fijne van een grote WhatsApp-groep is: je hóeft er niets mee te doen en je kunt meldingen ook uit zetten. Als de gewoonte in de familie is om op alles te reageren, kunt u op een onverdacht moment een keer luchtig laten weten dat u blij bent met de familie, maar misschien niet altijd actief bent in de groep. En als de baby er is: hieperdepiep, welkom in de familie!

Martine Kamsma (49)





Ik vraag me af of het u er daadwerkelijk om te doen is dat de echo’s te intiem zijn. Of zit er eigenlijk een ander gevoel achter: dat er te veel aandacht gaat naar deze mijlpaal in het leven van uw nichtje? Er zit een zekere oneerlijkheid in welke mijlpalen we veel (bruiloften en baby’s) en minder (al tien jaar een stabiele relatie) aandacht geven. Maar uw nichtje haar blijdschap over de baby ontzeggen verandert daar niks aan. Stuurt ze weer een echo – of straks een foto van de pasgeboren baby – haal dan diep adem, stuur in gedachten wat vrolijkheid haar kant op, en zet de groepsapp op mute.

Lotfi el Hamidi (36)

Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet helemaal begrijp waarom dit een probleem zou moeten zijn. U geeft aan dat u het niet zo prettig vindt om op deze manier geconfronteerd te worden met de binnenkant van de buik van uw nichtje. Ik vind dat wel iets te doordacht. Ze deelt simpelweg beelden van een gelukkig momentje waarin ze bevestigd krijgt dat de ongeboren baby zich ontwikkelt. Er zijn weinig dingen zo puur natuurlijk als zwangerschap. Wij zijn allemaal immers het resultaat ervan. Om haar te vragen om dit natuurlijk proces te verbergen is in mijn ogen daarom misplaatst. De meldingen uitzetten van het groepsgesprek is wellicht een betere oplossing in deze situatie.

Süeda Isik (25)

Illustraties Lotte Dijkstra.