Inkomsten uit radio en tv compenseren bij DPG hoge kosten bij kranten

Door goede financiële resultaten bij zijn radio- en tv-zenders heeft DPG Media in 2022 de sterk gestegen kosten bij de kranten kunnen opvangen. Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde jaarverslag van DPG, het Belgische moederconcern van onder meer AD, de Volkskrant en QMusic in Nederland en Het Laatste Nieuws, De Morgen en tv-zenders RTL Belgium en VTM in België.

Ondanks een daling van het nettoresultaat met 5 procent (tot 200 miljoen euro), en van de winst voor afschrijvingen, rente en belastingen met 8 procent (tot 365 miljoen euro), spreekt het bedrijf van „een goed resultaat in moeilijke marktomstandigheden”. De omzet steeg met 1 procent tot 1,83 miljard euro.

Met zijn brede portefeuille – waartoe ook onder meer NU.nl, regionale kranten, Margriet, Libelle, Autoweek, Independer en de Nationale Vacaturebank horen – is DPG het grootste mediabedrijf van Nederland.

In totaal heeft DPG Media 6.000 werknemers, van wie ongeveer 3.850 in Nederland. Nederland is goed voor meer dan de helft van de omzet van het bedrijf (1,126 miljard euro).

Vooral door de inflatie, hoge papierprijzen en gestegen distributiekosten was 2022 een moeilijk jaar voor de kranten- en tijdschriftensector. Bij elkaar hadden de titels van DPG zo’n drie miljoen abonnees. Behalve in Nederland en België is DPG ook actief in Denemarken, met de krant Berlingske.

Het bedrijf is tevreden over de gestage groei van het aantal digitale abonnementen. De oplages van de tijdschriften daalden, vooral omdat de losse verkoop afnam. Alleen de betaalde oplage van de Donald Duck groeide (met 3 procent).

DPG Media heeft de moeilijke omstandigheden nog niet achter zich gelaten. Topman Erik Roddenhof verwacht dat „de effecten van hoge inflatie, gestegen loonkosten en papierprijzen het hele jaar voelbaar zullen zijn.”

