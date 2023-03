Geheime dossiers van Rijswijkse moorden mogen worden ingezien

Ruim 38 jaar na de onopgeloste moordaanslag op een amateurband in Rijswijk, krijgen de advocaat van de nabestaanden en een overlevende inzage in het politiedossier. Dit heeft het Openbaar Ministerie onlangs bekendgemaakt.

In de nacht van 7 op 8 maart 1985 werden vijf leden van een amateurband na een repetitieavond neergeschoten door twee mannen. Drie van hen kwamen om het leven, de andere twee overleefden de aanslag.

Uit onderzoek van NRC-podcast Het geheim van Rijswijk is gebleken dat de politie ervan uitging dat de bandleden niet het doelwit waren. De aanslag was gericht op de Bevrijdingsraad van Suriname – een verzetsgroep die was opgericht door Surinamers die naar Nederland waren gevlucht na de Decembermoorden van 8 december 1982, toen legerleider Desi Bouterse vijftien tegenstanders liet vermoorden.

Zestien archiefdozen

In november vorig jaar vroeg advocaat Liesbeth Zegveld namens drie nabestaanden en een overlevende bij de rechtbank in Den Haag om inzage in geheime dossierstukken van de politie en van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze wil achterhalen of genoeg is gedaan om de zaak op te lossen, of dat dat vanwege politieke belangen niet gebeurde. Het Openbaar Ministerie geeft nu gehoor aan dat verzoek: Zegveld krijgt inzage in het politiedossier, dat bestaat uit zestien archiefdozen. Het OM geeft toe dat dit waarschijnlijk nog niet volledig is. „Het is alles wat we hebben kunnen vinden”, zegt officier van justitie Thijs Berger.

Uit politiedocumenten die NRC al in handen heeft, blijken sterke vermoedens dat de opdracht voor de aanslag vanuit Suriname kwam en dat de daders na afloop daarheen zijn vertrokken. „Het zal vooral interessant zijn om te zien hoeveel lijntjes er naar Suriname zijn gelegd,” zegt Zegveld, „en hoe de politie verder is gaan rechercheren in Suriname.”

‘Je moet ergens beginnen’

Het politiedossier vormt maar een deel van de door Zegveld opgevraagde stukken. Het politieke archief blijft vooralsnog gesloten. Nabestaande Sietske van Putten, wier broer Willem bij de aanslag om het leven kwam, is „voorzichtig positief” over de medewerking van het OM. Zelf deed ze twee jaar geleden al een verzoek om inzage in het politiedossier te krijgen, maar toen kreeg ze te horen dat het dossier van de zaak van haar broer niet meer „in de systemen” voorkwam. „Ik ben benieuwd wat het zal opleveren,” zegt ze, „al verwacht ik dat de echt interessante informatie in de geheime stukken van Buitenlandse Zaken zit.”

Ook Zegveld denkt dat de angel in het politieke dossier zit. „Maar je moet ergens beginnen,” zegt ze. „De zaak gaat natuurlijk over het in het ongewisse laten van de direct betrokkenen, wier levens erdoor zijn veranderd en bij wie veel pijn is veroorzaakt. En met deze beslissing is heel duidelijk de boodschap dat de nabestaanden nu, na zoveel jaar, wel betrokken en serieus genomen worden.”