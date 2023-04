Franka is de enige vrouw met wie hij naar bed is gegaan

Toen Piet Paris mode studeerde in Arnhem, spoorden zijn docenten hem aan om eens te kijken naar de manier waarop kleding getekend werd in stripboeken. „Dus ging ik als brave, ambitieuze student meteen naar de plaatselijke stripwinkel. Ik heb strips in alle soorten en maten gekocht, maar Franka is als enige blijven hangen.”

Inmiddels heeft hij alle 25 albums die tekenaar Henk Kuijpers tussen 1978 en 2021 over de roodharige privédetective heeft uitgebracht. „Als er een nieuwe uitkomt, laat ik alles uit mijn handen vallen en stap ik op de fiets naar de eerste de beste stripwinkel.” Daar wordt Franka overigens niet zo serieus genomen. „Ze vinden haar te populair. Maar dat maakt mij niks uit Franka is een stoere, modieuze, sterke vrouw. En ze is net als ik een ZZP’er, dus ze moet hard werken voor haar centen. Zeggen dat ik me identificeer met haar gaat te ver, maar ze is wel een soort vriendin van me. Een vriendin in een boekje.” Hij grapt weleens dat ze de enige vrouw is met wie hij naar bed is gegaan.

Wat hem na die eerste kennismaking bleef boeien? „De strips werden leuker en leuker. Franka kreeg steeds meer glamour en op een gegeven moment gingen de verhalen ook over de modeindustrie. Franka heeft een vriendin die ontwerper is: Laura Lava. Ze begint heel romantisch op een zolderkamer in Parijs en wordt later ontdekt. Vervolgens worden haar ontwerpen gestolen door slechterik Madame Maude, een takketrol. Nou, dan ben ik meteen eeuwig fan.” De ontwerpen van Laura Lava zijn vaak opgebouwd uit driehoeken, cirkels en vierkanten. „Ik ben zelf ook erg van de eenvoudige geometrische vormen, dus dat zorgde voor een extra klik. Kuijpers is van de ‘klare lijn’ en een meester in het versimpelen van complexe kledingstukken. Hoe je glans kunt uitdrukken op een eenvoudige maar effectieve manier. Of hoe je een kraag rond de nek tekent.”

Uiteindelijk is het me om de tekeningen te doen, daar kan ik me helemaal in verliezen

Zelf geeft hij les op de kunstacademie in Den Haag en laat hij Franka elk jaar aan zijn studenten zien. Wat hem betreft zouden de boeken over Franka een verplicht onderdeel van elke modeopleiding moeten zijn. Overigens is Franka ook opvallend vaak naakt. „Met heel pronte borsten. Ik snap wel dat sommige mannen op een andere manier die strips bekijken dan ik.”

Als hij een nieuw album heeft, leest hij het eerst één keer voor het verhaal. „Maar uiteindelijk is het me om de tekeningen te doen, daar kan ik me helemaal in verliezen. Meestal doe ik wel een jaar met zo’n boek. Ik pak het keer op keer opnieuw.”