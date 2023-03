Finland wordt 31ste NAVO-lid nadat Turkije toetreding als laatste land goedkeurt

Het Turkse parlement heeft donderdag ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Dat meldt persbureau Reuters. Het Turkse parlement was de laatste van de dertig leden van de alliantie die het lidmaatschap van Finland bekrachtigde. Maandag stemde Hongarije al in met de toetreding van Finland tot de NAVO.

Aanvankelijk hoopten Finland en buurland Zweden beiden lid te worden van de NAVO. Vorig jaar vroegen zij na decennia van militaire neutraliteit samen het lidmaatschap aan, omdat de oorlog in Oekraïne de veiligheidssituatie in beide landen heeft veranderd. Voor toetreding tot de NAVO is goedkeuring van alle lidstaten nodig, maar Turkije en Hongarije bemoeilijkten dit proces.

Turkije stemde lang niet in met de toetreding van de Scandinavische landen omdat het hen verwijt onderdak te bieden aan leden van de Koerdische PKK en aanhangers van de Gülenbeweging. Zij worden door Turkije bestempeld als terroristische organisaties. Hongarije blokkeerde de toetreding voornamelijk om een tegemoetkoming van de EU af te dwingen. Hongarije krijgt momenteel minder geld van de EU omdat Brussel vast blijft houden aan zijn voornemen dat het land pas meer krijgt als het een goed functionerende rechtsstaat heeft.

Eerder deze maand besloot de Turkse president Recep Tayyip Erdogan toch het ratificatieproces voor de toetreding van Finland te starten. Het Scandinavische land startte de defensie-export naar Turkije weer op en zou concrete stappen hebben gezet in de aanpak van terroristische organisaties.

Nu het Turkse parlement heeft ingestemd met de toetreding van Finland resten slechts enkele technische formaliteiten. NAVO-baas Jens Stoltenberg zal Finland formeel uitnodigen toe te treden tot de alliantie. Daarna moeten Finse diplomaten de toetredingsdocumenten inleveren bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, daar worden de toetredingsdocumenten van alle lidstaten bewaard.

Zweden

Voorlopig weigeren Turkije en Hongarije het Zweedse lidmaatschap goed te keuren. Erdogan wil onder meer dat Stockholm Koerdische Turken uitlevert die in Zweden politiek asiel hebben gekregen. De Hongaren willen niet instemmen met de toetreding omdat ze boos zijn over de kritiek van Zweedse politici op de Hongaarse rechtsstaat.