ESPN belde, de grote sportzender. Leon, coördinator nieuwsdienst. Had ik in de loop van de dag even om de toestand bij Vitesse te bespreken? Ik had inmiddels tegen zoveel media ‘nee’ gezegd, dat ik in een opwelling ‘ja’ zei. Ik vond mezelf inzake Vitesse onderhand ook wel een logische gesprekspartner. Bij gebrek aan beter waren de media nu her en der supporters aan het interviewen. Ik zeg niet dat het imago van de club er door naar beneden werd getrokken – dat kan helemaal niet meer –, maar laat mij dan de vertegenwoordiger zijn van het smaldeel dat nog wel een beetje normaal uit zijn woorden kan komen.

„Wij werken met professionele teams”, zei Leon.

Het professionele team kwam in de vorm van verslaggever Danny. Je mag nooit op iemands naam afgaan, maar ‘Danny’ vind ik een geweldige naam voor een voetbalverslaggever. In mijn hoofd heten ze allemaal ‘Danny’.

Danny stond als een bepakte ezel bij de receptie van het Radiohuis op het Mediapark op me te wachten. Hij was die dag ook al in Utrecht, Den Haag en Spakenburg geweest. In de hal klapte hij zijn camera uit. Via een apparaat op de grond legde hij contact met een collega in een studio.

„Hij staat”, zei Danny.

‘Hij’ was ik.

Danny wees naar het apparaat. „Hij luistert mee, hij gaat het meteen knippen en scheren. Kan het meteen in alle journaals. Ik denk dat het de opening wordt.” Het apparaat vroeg wat ‘Roosmalen’ zou gaan zeggen. Danny: „Dat het een puinhoop is bij Vitesse, toch?” Ik: „Ja, Roosmalen gaat zeggen dat het een puinhoop is. Al jaren.”

We begonnen.

Eerste vraag: „Kun je kort schetsen wat er de laatste vijftien jaar allemaal gebeurd is in Arnhem?”

Ik begon, maar ik zag aan het hoofd van Danny dat het korter moest. Het apparaat vond dat ook. De tweede poging ging in één zin: „Vitesse is de afgelopen vijftien jaar gerund door onbenullen.”

Ik voegde eraan toe dat iedereen het met terugwerkende kracht beter kon, inclusief mezelf. Ik zag Danny opleven, hij vroeg of ik dat nog een keer kon herhalen. Ik vroeg of hij de zin daarna, dat ik natuurlijk niet echt voorzitter wil worden, erin wilde laten.

Danny zakte door de knieën om dat met het apparaat te bespreken.

„Relativering van hem erin laten, anders krijgt Roosmalen al die gekken over zich heen.”

Roosmalen stond ernaast en knikte.

Danny van ESPN hield zich keurig aan de afspraak, maar hun afdeling sociale media had op eigen gezag nog even doorgeknipt. Het deel van de Vitesse-supporters dat een zin graag begint met ‘kut’ of ‘klote’ had weer iets om woedend over te zijn.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.